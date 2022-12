Eau et assainissement : l’État veut pour le 1er janvier 2023 la fusion des budgets « régie » et « DSP »

Publié le 14/12/2022 • Par Fabian Meynand

La Cour Administrative d’Appel de Nantes, non sans mal, aura finalement su tordre le bras aux services de l’État. Ceux-ci préconisaient en 2020, lors de la première vague de transfert aux EPCI à fiscalité propre des compétences eau et assainissement, la création de plusieurs budgets annexes différentiés par mode de gestion (Régie / DSP) et ce pour chaque service transféré. Mais aujourd’hui, tirant les conséquences de la décision de la CAA de Nantes en date du 08 janvier 2021, ces mêmes services de l’État n’ont eu d’autre choix que d’adapter leur doctrine. Explications des enjeux.

Acte I : Une multiplicité de budgets annexes voulue par les services centraux … et non par les textes !

Le transfert des compétences eau potable et assainissement entre communes membres et EPCI à fiscalité propre a été, jusqu’ici, loin d’être un long fleuve tranquille. Pour preuve : les majorités de blocage réunies au sein de nombreux territoires de Communautés de Communes qui ont stoppé ainsi momentanément le processus de transfert sur les EPCI concernés.

Pour faciliter la prise de décision, l’État avait tenté de rassurer les élus communaux mettant en avant à la fois la possibilité pour les EPCI d’organiser une harmonisation des tarifs souple et lissée dans le temps, mais également la possibilité de maintenir des tarifs différenciés dès lors que ces derniers étaient justifiés par des modes de gestion distincts. Des arguments mis en avant par l’État pour rassurer … mais également pour justifier le souhait de ne pas voir dans un même budget eau potable ou dans un même budget assainissement, des flux pour certains afférents à une gestion en régie et pour d’autres afférents à une gestion en délégation de service public, et ce par crainte, in fine, de voir l’usager « régie » financer une partie du service en DSP et inversement.

Pour ce faire, les services de l’État considéraient que l’individualisation budgétaire était commandée par le principe d’équilibre financier, en vertu des articles L.2224-1 et L.2224-2 du CGCT qui s’appliquent aux budgets des SPIC (SPIC dont relèvent les services d’eau potable et d’assainissement), et par le principe de proportionnalité de la redevance perçue auprès des usagers.

Selon cette dernière, le budget du SPIC doit retracer l’intégralité des dépenses et des recettes de l’activité afin de dégager le coût réel du service et, par voie de conséquence, déterminer le montant de la redevance due par les usagers. Une argumentation qui a contraint la plupart des EPCI à fiscalité propre ayant pris les compétences eau et assainissement ces dernières années, à créer a minima deux budgets par compétence, l’un pour les services en régie et l’autre pour les services en DSP (certains ayant même été contraints parfois de créer un budget par DSP) comme le rapporte Ribal Neeisseh – Directeur Achats, Assemblées et Juridique de la Communauté d’Agglomération de Lisieux Normandie : « Lors du transfert obligatoire de la compétence eau et assainissement au 1er janvier 2020, la Communauté d’agglomération a dû créer un budget annexe par compétence et par mode de gestion, soit cinq budgets, pour respecter l’interprétation des textes faite par la DGFIP. Strictement parlant, cette doctrine allait même jusqu’à imposer un budget par compétence, par mode de gestion et par régime fiscal ». Une contrainte qui a également été celle de la Communauté de Communes Est de la Somme selon Frédéric Cuvillier, directeur du développement Durable : « A la prise de compétence en 2019, nous avons dû créer 5 budgets annexes ! ».

La posture des services de l’État, s’est néanmoins vite révélée source de difficultés pour les collectivités nouvellement compétentes : « Cette multiplication des budgets a rapidement posé de nombreuses difficultés juridiques et financières, notamment sur la ventilation des dépenses multi budgets qui devenait rapidement un casse-tête. Elle contredisait par ailleurs les principes d’unité budgétaire et d’égalité entre les usagers. Cela faisait également obstacle à l’harmonisation tarifaire, dans la mesure où imposer un budget par mode de gestion revient à considérer que deux usagers bénéficiant d’un même niveau de service mais gérés différemment puissent être facturés de manière différenciée » déplore Ribal Neeisseh.

Des difficultés de terrain qui se sont multipliés et qui ont amené l’État à accorder ici et là quelques exceptions… sans renier son principe de départ, tout du moins jusqu’à l’arrêt de la CAA de Nantes en date du 08 janvier 2021 !

Acte II : Quelques exceptions accordées par l’État … et une jurisprudence fondatrice en 2021

Face aux difficultés pratiques ayant découlé des contraintes budgétaires imposées par l’État aux EPCI compétents en matière d’eau potable et d’assainissement, certaines dérogations ont dû être accordées signe d’un début de rétropédalage des services centraux. Ainsi, comme le rapporte Frédéric Cuvillier, le Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’action et des comptes publics, a ainsi admis – après consultation de la DGCL – dans un courrier adressé en 2019 à la collectivité, qu’il « est possible de regrouper dans un seul budget annexe couvrant à la fois l’assainissement collectif et non collectif, les différents modes de gestion en cours, à la condition que la collectivité soit en mesure de justifier les différents composantes de son budget annexe, et ainsi d’identifier les charges et produits de chaque activité ». Une dérogation qui présente un double intérêt :

Tout d’abord, elle revient pour l’Etat à admettre la possibilité de réunir, dans un seul et même budget, des services relevant de modes de gestion différents (Régie/DSP) ;

Ensuite, elle revient à considérer que la tenue d’une comptabilité analytique au sein dudit budget, permettant de suivre comptablement le coût de chaque service géré selon un mode de gestion différent, suffit à respecter le principe de proportionnalité de la redevance perçue auprès des usagers par rapport au coût du service afférent, ce sans que la création de budgets différentiés ne soit donc nécessaire.

Cette évolution de la doctrine de l’État a été confirmée par le Ministre de la Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales, le 11 février 2020, en réponse à une question écrite (n°26467) déposée par l’ancien Député du Pas-de-Calais Benoit Potterie (LREM). Ce dernier avait, en effet, saisi le Ministre de la difficulté, pour un EPCI issu d’une fusion s’étant vu transférer les compétences eau et assainissement, de gérer une même compétence au travers de budgets distincts, sous prétexte que le service était rendu sur le territoire via des modes de gestion différents, ajoutant que cela entrainait une harmonisation des prix à l’usager difficile voire impossible en raison de l’obligation d’être spécialisés et équilibrés en recette et en dépense.

Une difficulté issue directement du terrain à laquelle le Ministre a apporté un début de réponse en considérant qu’ « il est admis qu’un EPCI mette en place un budget annexe (…) y compris lorsqu’il regroupe des services d’eau et d’assainissement pratiquant des tarifs différents, à condition d’être à même de retracer le détail analytique de chacun des services de façon à pouvoir dissocier leur coût respectif, tant en fonctionnement qu’en investissement (…) » ajoutant que ce n’est que « si ces coûts ne peuvent pas être distingués » qu’ « il est (…) nécessaire de créer plusieurs budgets ».

Un changement de doctrine que l’arrêt CAA de Nantes du 8 janvier 2021 (req. n°19NT04628) va définitivement entériner, le juge administratif d’appel considérant, à cette occasion, qu’aucune disposition « n’autorise (…) la création de plusieurs budgets annexes pour le service unique de l’assainissement (…) ». Le juge administratif ajoutant : « Dès lors, aucune disposition législative ou réglementaire ne permet (…) de déroger aux règles budgétaires, (…) qui font obstacle, sauf dispositions contraires, à la création de plusieurs budgets annexes. Ainsi, la communauté de communes (…) ne peut utilement invoquer ni la disparité de gestion et de situation du service de l’assainissement au sein des différentes communes membres qui sont dotées d’un tel service d’assainissement collectif, ni l’absence d’atteinte au principe d’égalité des usagers de ce service » pour justifier de la création de plusieurs budgets annexes pour une même compétence et même service ce qui reviendrait à méconnaitre le principe de l’unité budgétaire.

Une position que l’État va définitivement admettre et reprendre à son compte avec la fiche n°3 de la note d’information en date du 21 mars 2022 « relative à la modernisation du cadre budgétaire et comptable du secteur public local, à l’évolution du contrôle budgétaire et aux expérimentations en cours ».

Acte III : L’arrêt de la CAA de Nantes de 2021 oblige définitivement les services de l’État à changer de doctrine avec le 1er janvier 2023 en ligne de mire !

Tirant les conséquences de l’arrêt de la Cour d’appel administrative de Nantes, le Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la DGCL, ont donc pris acte qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne permet la création de plusieurs budgets annexes pour un même service public, même en cas de mixité de modes de gestion.

Un changement de doctrine formalisé au sein de la note d’information susvisée en date du 21 mars 2022 et en particulier au sein de sa fiche n°3, et qui a fait, à cette occasion, l’objet d’une précision importante s’agissant du calendrier applicable.

Ainsi, tout d’abord, selon la note d’information susvisée, « il n’est donc pas possible de prévoir la création ou laisser subsister un budget annexe par mode de gestion pour un même service qui correspond à l’exercice d’une compétence. Le maintien de plusieurs budgets annexes excéderait le champ des dérogations possibles au principe d’unité budgétaire, tout en constituant une contrainte forte pour les EPCI qui sont, de fait, engagés dans des démarches d’harmonisation tarifaire », la note d’information de mars 2022 ajoutant « cette harmonisation ne pouvant intervenir à date du transfert, il est donc possible de suivre dans un budget unique des modes de gestion différents, le temps d’unifier les conditions tarifaires ». Seule condition, déjà rappelée dans la réponse à la question écrite n°26467 du Député Benoit Potterie du 11 février 2020, et reprise par la note d’information ici visée, la création d’un budget unique par service implique de pouvoir retracer avec précision, dans un suivi analytique, les opérations de chaque mode de gestion de ce service.

Mais le Ministère de la cohésion des territoires et la DGCL vont plus loin en associant ce revirement doctrinal à une date butoir pour s’y conformer, y compris pour les situations existantes, la note d’information de 2022 précisant que « pour les collectivités qui ne rempliraient pas ces conditions pour l’exercice 2022, une mesure de tolérance est acceptée afin d’intégrer ces modalités de gestion au 1er janvier 2023 » (entendu ici au plus tard au 1er janvier 2023).

Une date et une volonté désormais claires d’unification des budgets qui ne sera pas forcément facile à mettre en place, celle-ci supposant la tenue concomitante d’une comptabilité analytique permettant de séparer les flux attachés à chaque mode de gestion.

Il n’en reste pas moins que l’unité budgétaire souhaitée, malgré la difficulté technique évoquée, présentera tout de même, in fine, deux vertus :

Elle facilitera à terme les processus d’harmonisation des tarifs au gré de l’extinction des contrats de DSP en cours comme le rappelle Frédéric Cuvillier : « les engagements contractuels sont contraignants et nous empêchent, encore à ce jour, d’atteindre l’harmonisation tarifaire. Fort heureusement, ces contrats en cours arriveront à échéance prochainement » ;

Elle simplifiera et préparera au mieux l’échéance du 1er janvier 2026 de transfert obligatoire des compétences eau potable et assainissement aux communautés de communes qui ne disposeraient pas encore, à ce jour, de ces compétences.

Reste une question : Les collectivités pratiquant encore en 2022 la différentiation budgétaire par mode de gestion pour un même service, seront-elle suffisamment informées et prêtes pour passer le cap de l’unité budgétaire dès le 1er janvier 2023 ? Rien n’est moins sûr…