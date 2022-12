La première hydrolienne qui produit de l’hydrogène

C’est une première ! Des vélos à hydrogène alimentés grâce à de l’énergie produite par l’hydrolienne Sabella sont testés sur l’île d’Ouessant (Finistère).

Une bouffée d'oxygène pour l'hydrogène

Depuis le mois d’août, l’hydrolienne D10 développée par l’entreprise Sabella produit de l’électricité injectée dans le réseau ouessantin. D’un poids de 400 tonnes pour un diamètre de 10 m, l’hydrolienne est immergée dans le courant du Fromveur. D’une puissance d’1 MW, le démonstrateur est bridé à 250 kW pour l’instant. C’est déjà une grande victoire en soi, car Sabella travaille sur les hydroliennes depuis 2008 et c’est la première machine à injecter de l’électricité dans le réseau national.

Projet Phares

Au bout du câble qui sort du sable, Sabella a installé deux containeurs qui transforment cette énergie pour pouvoir l’injecter. Le premier container sert au pilotage de l’hydrolienne et fait le lissage de l’énergie avant de l’injecter. Le second assure l’interface avec le réseau et la centrale thermique de l’île. Actuellement, Ouessant est en effet alimentée par deux groupes électrogènes, qui consomment environ 2 millions de litres de fioul par an.

L’hydrolienne s’inscrit dans le projet Phares (1), coordonné par le groupe Akuo, et déployé depuis 2016. Il prévoit d’atteindre 65 % d’autonomie énergétique pour Ouessant grâce à deux hydroliennes (1 ou 2 MW), 1 éolienne terrestre (0,9 MW), des panneaux solaires (480 kW) et un système de stockage. L’ensemble doit se déployer en 2024. « Cette seconde phase verra arriver deux hydroliennes nouvelle génération d’un diamètre de 15 à 18 m. Selon l’obtention des autorisations pour l’éolienne ou pas, elles produiront 1 ou 2 MW » précise Fanch Le Bris, directeur de Sabella.

L’hydrogène meilleur stockage

Pour stocker cette énergie, l’hydrogène est envisagé à plus long terme, vers 2028. « Le réseau de Ouessant ne pourra pas absorber toute l’électricité produite en simultanée. Le stockage de la surproduction sera donc nécessaire. L’hydrogène est non seulement le meilleur moyen de stockage pour du temps long, mais en plus nous pourrons le stocker sous l’eau. Ce qui évitera les problèmes liés aux sites Seveso à terre », affirme Fanch Le Bris.

Pour faire une première démonstration de l’utilisation de l’hydrogène, un troisième container contenant un petit électrolyseur (3 kW) a été ajouté par l’entreprise finistérienne H2Gremm le 6 décembre. Pour fabriquer l’hydrogène « vert », l’électrolyse de l’eau est réalisée grâce à une petite cuve d’eau douce posée à côté. « Nous produisons 800 gr d’H2 par jour qui est stocké sous forme gazeuse dans une petite bonbonne à 350 bars. Cela permet de se déplacer à vélo pendant 2 000 km », assure Alain Rocheux, président de l’entreprise.

Vélos à hydrogène

Les Ouessantins ont vu ainsi arriver les premiers vélos à hydrogène, mis à disposition par Pragma Mobility, pour un test de trois semaines ouvert à tous. Pragma mobility est particulièrement intéressé par l’expérimentation d’ H2Gremm, car pour l’instant ses vélos sont surtout alimentés par de l’hydrogène « gris », très polluant. L’entreprise en plein développement a déjà 1000 vélos à hydrogène en commande pour 2023.

Côté financement, ce premier projet ouessantin s’est déployé dans le cadre du projet ICE (Intelligent community energy) sur 2011-2022. Ce programme européen est piloté par Bretagne développement innovation (BDI), l’agence économique de la région Bretagne.

Pour la suite, rien de ne se fera sans de nouveaux financements. Sabella attend beaucoup notamment de la prochaine programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 2024-2028. « Pour l’instant, nous donnons cette énergie. Nous souhaitons que la prochaine PPE retienne l’obligation d’achat pour l’hydrolien » espère le directeur.