Les territoires veulent capter les investisseurs étrangers sans rivalité

Développement local

Publié le 13/12/2022 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

Ils ne veulent plus entendre parler de concurrence ! En matière de développement économique, les territoires se disent complémentaires pour faire face à un même enjeu : attirer les entreprises étrangères vers la destination France.

Rivaux hier, les territoires veulent désormais jouer la partition de la complémentarité et affirment que c’est la destination France qu’il faut vendre aux investisseurs étrangers. A charge pour ces derniers de s’implanter là où le tissu économique et les atouts se marient le mieux avec leurs attentes. C’est ce discours que les agences d’attractivité ont tenu lors des Etats de la France, rendez-vous annuel des responsables de multinationales implantées dans l’Hexagone, qui s’est tenu mi-novembre à Paris.

Vendre la France d’abord

« Le plus compliqué est d’abord d’attirer l’attention d’entreprises internationales », explique Philippe Stefanini, directeur général de Provence Promotion, agence chargée de l’attractivité de la métropole Aix-Marseille-Provence.

Yann Pitollet, son homologue de Nord Invest, œuvrant sur la région des Hauts-de-France, confirme que « le premier travail est de vendre la France et après nous vendons nos territoires respectifs. Nous sommes rarement en concurrence car nous avons des positionnements différents et nos atouts ne sont pas forcément les mêmes. La concurrence est avant tout européenne, voire mondiale ».

Ce que Bertrand Foucher, directeur général de l’ Aderly renforce avec un enjeu qui est « de rendre les territoires plus résilients et plus soutenables ».

Les trois agences chargées de l’attractivité autour de Marseille, Lyon et Lille sont dans « une logique de coopération » et forment « une dorsale qui accroche la France à la partie européenne la plus active », surenchérissent les trois dirigeants. « On est plus crédibles à trois », finalise Philippe Stefanini.

Recrutement et formation, premiers enjeux

Le premier enjeu est l’embauche de personnel. Avant de s’implanter, l’entreprise veut connaître la capacité à recruter et le pouvoir d’attractivité exercé sur la tranche d’âge des 25-35 ans, plus encline à la mobilité. « Le recrutement repose sur une très grande contribution des territoires, explique l’ambassadeur marseillais. Quel accueil, quelle formation ? La première richesse d’un territoire c’est sa population. » Et son atout est « sa capacité à avoir de la main-d’œuvre », complète son homologue lillois.

L’entreprise doit identifier des atouts sur place mais le territoire doit aussi y trouver son compte. « Faire du développement économique en volume, si ça ne sert pas les besoins des habitants et les acteurs du territoire, c’est tout à fait vain », complète le lyonnais.

La formation constitue le second enjeu pour les entreprises. « Nous avons une main-d’œuvre disponible, mais nous devons amener ces gens-là vers le travail », confie Yann Pitollet. Etre en recherche d’emploi ne signifie pas être employable, notamment face aux métiers nouveaux. Exemple avec l’électromobilité avec « plusieurs dizaines de milliers d’emplois à venir sur une filière totale de 40 000 à 50 000 emplois. Le sujet est de savoir accompagner les entreprises dans la formation sur des métiers nouveaux. Les moyens financiers sont considérables. »

Dans le Sud, les enjeux sont les mêmes avec une population active employable importante, à condition d’être formée. A Marseille, d’ici à 2027, trois campus professionnels axés sur le numérique formeront « 20 000 jeunes décrocheurs et d’autres un peu plus âgés », indique Philippe Stefanini.

Vers une attractivité sélective

Faut-il attendre les entreprises ou anticiper la formation pour les attirer ? A Marseille, « entreprises et territoires sont dans le même bateau. Le challenge, on est deux à le prendre. Il faut convaincre les gens de venir sur un poste de travail et faire en sorte que les employeurs acceptent de recruter des talents digitaux qui ne sont pas formés dans les grandes écoles. Il faut que l’entreprise aille au bout de son projet pour de pas décourager les populations. On va donc coconstruire », détaille Philippe Stefanini.

A Lyon, avec un tissu économique mêlant sièges sociaux et TPE , « on tient à la valorisation des talents disponibles sur le territoire, y compris ceux qui sont éloignés de l’emploi ».

A Lille, Yann Pitollet est également favorable à une anticipation de la formation, tout en misant « sur la valeur ajoutée du partenariat ». Les stratégies territoriales ont identifié des secteurs prioritaires et les filières de formation ad hoc. Exemple avec la logistique, pour laquelle « d’importants outils ont été créés spécifiquement pour former en peu de temps. Cela nous permet de capter de grands projets car les entreprises sont rassurées ».

Pour autant, les territoires n’ont pas les moyens de déployer leur action sur l’ensemble des secteurs et doivent donc cibler. « On va vers une attractivité sélective », analyse Bertrand Foucher. La région lyonnaise dispose d’acteurs diversifiés dans les domaines de la santé, l’énergie ou la chimie, et elle oriente donc sa prospection dans cette direction, avec la décarbonation et l’économie circulaire en toile de fond.

Ces deux fils rouges sont aussi prépondérants à Lille et Marseille. La réflexion est poussée « très en amont des projets, de manière à disposer d’une analyse d’impact permettant de mesurer la résilience du territoire » et la coopération est poussée avec les territoires voisins sans état d’âme. N’ayant plus de foncier disponible, la région lyonnaise reconnaît « ne pas s’interdire une implantation mais on focalise nos efforts sur les projets qui ont du sens et qui s’inscrivent dans la pérennité ».