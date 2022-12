Sécurisation des JO et des festivals en 2024 : élus et professionnels aiguisent leurs arguments

En marge des Transmusicales de Rennes, trente-six organisations d’élus et de professionnels ont sonné le branle-bas de combat pour sauver les événements culturels de l’été 2024 menacés par la priorité donnée par le gouvernement à la sécurisation des JO. Ils ont expliqué quelles seraient les conséquences de reports ou d'annulations.

La petite phrase de Gérald Darmanin, le 25 octobre 2022 a fait l’effet d’une bombe. Au détour d’une audition par le Sénat, le ministre de l’Intérieur a en effet évoqué « le report ou l’annulation de tous les événements en France qui demandent des unités de force mobile ou qui demandent la présence très forte de nombre de policiers » à l’été 2024, lors des Jeux Olympiques.

Echanges au cas par cas avec les préfets

« J’étais présente lors de cette audition, lorsque l’annonce brutale a été faite, témoigne Sylvie Robert, sénatrice socialiste d’Ille-et-Vilaine, qui a participé à la conférence de presse donnée par 36 organisations d’élus et de professionnels de la culture, vendredi 9 décembre, en marge des Transmusicales de Rennes. J’ai ensuite interrogé la ministre, mais nous n’avons pas d’information sur un cadre national précisant les choses, malgré des relations individuelles. »

Car, comme en témoigne l’organisateur du festival Les Escales de Saint-Nazaire, les échanges avec les préfectures ont commencé, au cas par cas. « On a tous été appelés, individuellement. Il s’agit de diviser pour mieux faire passer une décision inadmissible, s’agace Gérald Chabot. Il n’y a pas de discussion, la préfecture nous a dit : soit vous annulez, soit vous déplacez. Je refuse d’imaginer que le festival n’ait pas lieu trois fois en cinq ans [en raison des annulations de 2020 et 2021 liées à la crise sanitaire, ndlr]. Et je refuse de retourner voir les collectivités territoriales pour leur demander une aide financière une nouvelle fois, à cause d’une décision unilatérale. Ce n’est pas une méthode ! »

« La septième puissance mondiale doit être capable d’organiser les JO et des festivals »

L’agacement est général chez les acteurs de la culture et les élus locaux. L’annonce du ministre de l’Intérieur réussit l’exploit de construire une coalition transpartisane et intersyndicale, regroupant toutes les organisations professionnelles et toutes les associations d’élus locaux, de l’Association des maires de France à France urbaine en passant par Régions de France, avec la Fédération nationale des collectivités pour la culture (FNCC), en tête de file.

« La France est la septième puissance mondiale, on doit être capable de d’organiser les deux ! Il n’est pas question que le public, les artistes et les territoires paient pour les JO. » assène Frédéric Hocquard, président de la FNCC et adjoint au maire de la Ville de Paris.

Pour toutes les organisations présentes à cette conférence de presse, hors de question d’opposer l’organisation des JO à celle des événements culturels et festifs, ni d’opposer les « petits » festivals aux « grands » festivals, dont certains pourraient être «sanctuarisés », et encore moins certains territoires à d’autres.

60 000 intermittents du spectacle concernés

« On sort d’une période compliquée, rebondit le député Paul Molac, (Morbihan, Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires). Certains festivals ont consommé leur fonds de roulement, ils ne survivront pas à une nouvelle annulation. Et décaler n’est pas possible, on se retrouverait avec tous les événements en même temps. »

Or, comme l’a rappelé le représentant de la CGT Spectacle : « Nous n’avons pas le don d’ubiquité ! » Le syndicat estime à environ 60 000 le nombre d’intermittents concernés.

Impacts sur le commerce local et l’hôtellerie-restauration

Au-delà des conséquences directes sur l’avenir des festivals, les élus rappellent au gouvernement l’importance économique et touristique de ces événements dans les territoires : « un festival peut apporter la moitié du chiffre d’affaire annuel d’un petit commerce sur un territoire rural », estime Paul Molac. Sans compter les impacts sur l’hôtellerie-restauration et par ricochet l’impact sur l’emploi saisonnier.

Pour toutes ces raisons, élus et professionnels en appellent à la Première ministre pour obtenir une concertation interministérielle. « Il est hors de question de laisser les organisateurs seuls face aux préfets, insiste Christophe David, représentant du Prodiss, un des syndicats patronaux du spectacle. On ne va pas discuter chacun dans son coin. Nous avons besoin d’une méthodologie. » « Nous pouvons trouver des solutions, des moyens, assure Frédéric Hocquard. D’autres pays ont déjà été concernés, ils ont trouvé des solutions. Pourquoi ne pas faire jouer la solidarité internationale avec des renforts de moyens humains ? Cela a déjà été fait en termes de sécurité. »

Dans tous les cas, élus et professionnels attendent des réponses et donnent rendez-vous à la Première ministre aux Biennales Internationales du Spectacle (Bis) de Nantes, le 11 et le 12 janvier 2023. Reste à savoir si Élisabeth Borne les entendra. Contactés par la Gazette des Communes, vendredi 9 décembre, les services de la Première ministre, du ministère de l’Intérieur et de la Culture n’ont pas répondu à notre sollicitation.