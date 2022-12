Le sourcing, une tactique payante pour les métiers en tension

Recrutement

Publié le 23/12/2022

Ayant des difficultés à recruter, les collectivités territoriales utilisent de plus en plus le sourcing. Chronophage, mais efficace.

Le sourcing consiste à cibler des candidats pour se constituer un vivier en vue de recrutements immédiats ou futurs. « Il s’agit d’une stratégie proactive de recherche de candidats, pour identifier des profils précis, répondant à une liste de critères de sélection, pour un poste donné », explique Julie Mostardi, responsable du pôle « bourse de l’emploi » du CIG grande couronne (environ 1 080 collectivités affiliées, 57 000 agents).

La ville de ­Plaisir (600 agents, 30 950 hab., ­Yvelines) a pu recruter sur des postes de responsable administratif et de superviseur de salle de vidéosurveillance grâce à cette méthode mise en œuvre par les six conseillers emploi du CIG.

Au conseil départemental des Yvelines (3 800 agents), quatre agents font du sourcing, trois recrues du privé et un agent déjà en poste qui a été formé. « C’est comme un cabinet de recrutement interne ! » assure Myriam Lepetit-Brière, DRH. Tous ont suivi des formations en ligne sur « L’école du recrutement » pour monter en compétences. La décision d’internaliser le sourcing ou de l’externaliser auprès des centres de gestion dépend des spécificités et du nombre de postes concernés, du degré d’urgence et du budget à y consacrer.

« Le sourcing nous permet d’élargir notre vivier de candidats et de cibler des profils correspondant à nos besoins », constate Julie Smith, directrice générale adjointe du pôle « ressources humaines et système d’information » du département des Hauts-de-Seine (lire ci-dessous). La démarche peut aller jusqu’à contacter des personnes qui ne sont pas en recherche active, mais qui disposent de compétences intéressant la collectivité.

Réactivité et suivi

« Grâce au sourcing, nous avons diminué les délais de recrutement et pu pourvoir des postes vacants depuis longtemps, notamment dans le domaine du développement territorial », rapporte de son côté Myriam Lepetit-Brière. La limite ? C’est le temps qu’on est prêt à y consacrer.

« Le sourcing est quelque chose de très structuré. Il nécessite de définir précisément le besoin, d’être réactif et il demande aussi du suivi. Il faut actualiser sa CVthèque en permanence », ­reconnaît Julie ­Mostardi. A moins de s’en remettre à des plateformes qui s’en chargent à votre place. « Cette mise à jour, c’est LinkedIn Recruiter qui la fait. Nous avons quatre licences », indique Myriam Lepetit-Brière.

Selon le 11e « Panorama de l’emploi territorial », publié en septembre, qui consacre un focus au sujet, « la clef du sourcing réside dans l’analyse qui précède le début des recherches : plus les critères sont précis, plus il y a de chances de trouver un profil de candidat qui répond à vos attentes. » Et d’ajouter : « Ce travail de ciblage se combine à une bonne maîtrise des outils de recherche afin d’adopter un recrutement multisupport. »

Marque employeur

Les centres de gestion rappellent qu’il faut procéder par étapes : commencer par cartographier les compétences recherchées pour pouvoir bien cibler les candidats, puis identifier des personnes répondant aux profils correspondants, avant de les approcher par différents canaux de communication. Il s’agira ensuite de préqualifier les candidats pertinents pour créer un vivier sur les postes concernés avant de sélectionner ceux à recevoir en entretien.

Le sourcing est aussi un moyen de travailler sa marque employeur et de faire connaître les métiers de la territoriale. « Lors de nos approches, nous présentons au candidat potentiel le poste mais aussi, de manière générale, les missions du département et donc les opportunités d’emploi offertes », signale Julie Smith.