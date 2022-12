Corruption : comment ne pas franchir la ligne rouge

Déontologie

Cartographie des risques, cellule d’alerte, outils de contrôle… des collectivités anticipent les risques de corruption des agents et des élus. Cela exige un engagement fort de l’exécutif, appuyé par une équipe et des dispositifs dédiés.

Pots-de-vin contre marchés publics : c’est le système de corruption dans lequel a trempé Renaud Chervet de 2012 à 2016, alors qu’il était directeur de la gestion, de l’administration et de la comptabilité du conseil départemental des Bouches-du-Rhône (7 000 agents). Une affaire jugée en correctionnelle en octobre, à Marseille.

La collectivité, dont la réputation était déjà entachée par l’affaire « Guérini », a été l’une des premières à se faire contrôler par l’ AFA , en 2018. Un audit fouillé assorti de recommandations. Depuis, « il y a un engagement fort de l’exé­cutif, c’est un point fondamental », souligne Jean Grataloup, directeur des affaires juridiques, de la maîtrise des risques et de l’audit du conseil départemental.

Démarche « probité »

Un comité stratégique, composé de la présidente, Martine Vassal, de membres de son cabinet et de la direction, porte en effet la démarche « probité », qui vise à appliquer les préconisations de l’AFA. Au sein de l’administration, le plan d’action s’est déployé sous la houlette de Jean Grataloup, avec une chargée de mission et deux contrôleurs internes en renfort. En commençant par une première étape : une cartographie des risques, appuyée sur l’analyse des contentieux administratifs et pénaux, ainsi que 40 entretiens individuels avec un élu, des membres du cabinet de la présidence et des directeurs.

Le cas est extrême, mais pas isolé. Ainsi, plus de 40 % des communes comptant au moins 10 000 habitants ont connu des faits de corruption, selon les résultats de l’enquête de l’AFA sur le secteur public local, publiée en avril. Pour y mettre fin, 45,5 % ont engagé des procédures disciplinaires et 36,4 % ont fait un signalement au procureur de la République. Mais seulement 22 % des communes de cette taille ont pris des mesures contre la corruption ou mis en place les dispositifs prescrits par la loi « Sapin 2 » (cartographie, alerte, contrôle, etc.).

Etonnant au regard des enjeux, car il s’agit autant de sécuriser l’action publique que de s’assurer du bon usage des deniers publics que de préserver la réputation de l’institution. « On protège la collectivité, la plus grande sanction pour elle étant le préjudice d’image. Les agents et les élus y sont très sensibles », explique Jean Grataloup. L’intérêt d’une politique de prévention des atteintes à la probité est aussi de restaurer un climat de confiance au sein de l’organisation.

E-formation, podcasts, webinaires…

Etonnant aussi au regard des possibilités multiples de corruption. L’un des points délicats est le risque de détournement de fonds publics. Un agent qui, par exemple, ne veille pas assez à l’exécution d’un marché ou à l’usage d’une aide ou d’une subvention, peut se retrouver en difficulté si le prestataire, l’association ou le particulier concerné est en faute. Depuis la loi de transformation de la fonction publique de 2019, ce sont aussi les allers-retours entre secteur privé et secteur public qui doivent être examinés de près. Ou les conflits d’intérêts, d’autant plus probables que les élus et les agents sont très impliqués dans la vie publique et associative de leur territoire.

La formation est un outil clé de cette démarche, car elle permet de transmettre connaissances juridiques et bonnes pratiques. Sur ce sujet, l’AFA et le CNFPT diffusent un MOOC, visionné par plus de 1 500 personnes à chaque session. L’AFA donne accès à d’autres outils de e-formation, un « serious game », des émissions radio, des podcasts, etc., sur son site web, tandis que le CNFPT propose des webinaires et multiplie les stages pour les acheteurs et les juristes, deux professions très concernées.

Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône en a fait l’une de ses priorités. Il forme ses élus, directeurs et chefs de service. Au total, 300 cadres ont suivi ce programme interne depuis 2021. A l’instar des élus, les agents disposent d’un code de conduite et peuvent demander conseil à un déontologue externe à la collectivité ou saisir un dispositif d’alerte. Quant aux nouvelles recrues, elles sont systématiquement instruites de leurs obligations. « L’objectif est d’aider chacun à appliquer les règles et de prévenir les risques. On peut faire des erreurs, voire commettre des délits, parce que l’on ne connaît pas bien ses obligations », rappelle Caroline ­Hassan, sous-directrice de l’audit et du contrôle de gestion, déléguée « probité conformité ».

Elle a noué une étroite collaboration avec les services les plus à risque, de la commande publique à l’attribution de subventions, en passant par le secrétariat des élus, formé aux moyens de prévenir les conflits d’intérêts.

Sanction disciplinaire

Un autre levier majeur d’action pour prévenir les risques de corruption est le contrôle interne. « Nous avons audité les services afin d’anticiper les risques », relate ­Yannis Wendling, directeur de l’inspection générale du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis (8 000 agents), qui a mis en place une démarche globale de « prévention, détection et contrôle ». Un tournant. Car « avant, ce qui comptait, c’était la régularité des comptes, la conformité comptable et ­budgétaire. Aujourd’hui, toutes les directions au sein de la ­collectivité ont compris qu’elles avaient un rôle à jouer en matière de probité », note-t-il.

L’inspection générale du département de la Seine-Saint-Denis vérifie que, dans chaque service, « les procédures sont robustes et pertinentes contre les failles potentielles et appliquées comme il faut », détaille Yannis Wendling. Lorsqu’elle fait des recommandations, elle veille à leur mise en œuvre. S’il y a « des doutes », l’audit peut aboutir à une enquête sur de potentielles dérives et donner lieu à une sanction disciplinaire ou à un signalement au procureur, en application de l’article 40 du code de procédure pénale. Il en est de même si le dispositif d’alerte interne est informé de dérives, avec des éléments probants à l’appui.

A lire Un nouveau guide pratique dédié aux agents publics fait le point sur « les risques d’atteintes à la probité concernant les cadeaux et invitations ». Par principe, l’agent doit les refuser dans l’exercice de ses missions. Leur acceptation doit se conformer à des règles connues au sein de la collectivité.

« Nous observons un retard en matière de contrôles internes » Kévin Gernier, chargé de plaidoyer et accompagnement de Transparency International France « L’un des enjeux majeurs en matière de probité, souvent méconnu, est le contrôle des recrutements dans la collectivité et des reconversions dans le privé. Longtemps, ces allers-retours public-privé ont constitué un angle mort de la prévention des risques de corruption, mais la loi “TFP” de 2019 et l’embauche plus fréquente de contractuels ont changé la donne, de même que l’attention accrue aux marchés publics. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a ainsi bloqué, il y a peu, le recrutement du DGS de la ville de Nice par un groupe de cliniques privées parce qu’il y avait un risque de prise illégale d’intérêts. De même, des élus ou leurs conseillers veulent partir dans le privé, se reconvertir chez des bailleurs sociaux… Suivant les avis de ses déontologues, la ville de Paris a été amenée, elle aussi, à s’opposer à des mobilités. Nous observons un retard des collectivités en matière de contrôles internes destinés à détecter ou prévenir la corruption. Ils progressent, mais restent minoritaires. Par ailleurs, la loi “Waserman” du 21 mars 2022 permet aux lanceurs d’alerte de ne plus passer par le canal interne. »

A Paris, un service composé de 39 auditeurs Sur le site web de la ville de Paris, les rapports d’évaluation des services et des activités de la collectivité sont en libre accès depuis 2008. Ils sont l’œuvre de l’inspection générale, un service dédié aux contrôles internes. Deux audits ont été réalisés cette année sur l’organisation comptable et financière de la collectivité et l’attribution de créneaux autonomes aux associations dans les équipements sportifs municipaux. L’inspection a aussi étudié « les moyens de la communication », « l’optimisation de l’usage des équipements publics parisiens » et les « besoins des personnes âgées en perte d’autonomie ». Le service est composé de 39 auditeurs, dont neuf inspecteurs généraux. Un comité de suivi vérifie l’application des avis des rapports.

Une charte éthique sur l’activité des achats Hélène Pontiggia-Vurpillot, cheffe des achats et de la commande publique [Ville et eurométropole de Strasbourg, Bas-Rhin, 7 000 agents, 505 300 hab.] C’est à un poste transversal, celui de secrétaire général de la ville et de l’eurométropole de Strasbourg, qu’est revenue la charge de superviser le plan d’action en matière de probité. Les secteurs à risque ? « Les services opérationnels en contact avec les entreprises et le public : la commande publique, l’attribution de subventions, la réglementation urbaine, la police municipale… » détaille Jean-­Philippe Cali, nommé secrétaire général il y a un an et demi. La cartographie des risques, établie au fil d’entre­tiens dans les différentes directions, est aussi un outil de sensibilisation. « Lors de l’évaluation, l’encadrement est informé des différents délits comme la ­concussion, le favoritisme, etc. » explique-t-il. Sur l’activité sensible des achats, une charte de déonto­logie énonce des règles visant à « des relations professionnelles ­sécurisées, efficientes et de confiance avec les entreprises ». Il s’agit de « prévenir les conflits d’intérêts », de « s’abstenir de recevoir des cadeaux et avantages », de « résister aux pressions »… Au quotidien, les acheteurs placés dans chaque direction sont conseillés et contrôlés par le service des achats et de la commande publique, surtout pour les marchés supérieurs à 90 000 euros. « Chaque semaine, une instance collégiale se réunit, où chaque instructeur présente ses rapports d’analyse du marché et chacun peut lui poser des questions », souligne Hélène ­Pontiggia-Vurpillot, cheffe du service. Plusieurs fois par an, l’équipe fait le point sur les questions de déontologie. Contact : Hélène Pontiggia-Vurpillot, helene.vurpillot@strasbourg.eu