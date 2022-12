« Les policiers municipaux sont mal formés au tir »

[Entretien]

Publié le 14/12/2022 • Par Hervé Jouanneau • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Avec près de 2000 dossiers de policiers et de gendarmes nationaux à son actif, Maître Laurent-Franck Liénard a gagné le surnom d’ « Avocats des flics », titre de son dernier livre (Nouveau Monde eds). Invité d’honneur au salon des polices municipales du Grand-Ouest, organisé le 28 novembre dernier à Dinard, il a répondu aux questions de la Gazette.

Votre nom est associé à la défense de policiers et des gendarmes. Quel regard portez-vous sur les polices municipales, en plein essor ces dernières années ?

Il y a 20 ans, j’écrivais que la police municipale serait la police de demain. J’observe aujourd’hui qu’elle est devenue la police de sécurité du quotidien dans bon nombre de communes. J’observe également que la nécessité de sa présence ne fait plus aucun doute. Ce qui est encore en débat, c’est la reconnaissance par tous de la compétence professionnelle des agents. Il faut donc absolument que les policiers municipaux se fassent reconnaitre comme de vrais spécialistes de la sécurité publique.

Vous êtes spécialisé dans l’usage de la force. Or, l’armement des policiers municipaux s’est généralisé dans tout le territoire au cours des dernières années. Y a-t-il des contentieux ?

Au quotidien, nous traitons, mes collaborateurs et moi, des dossiers de police nationale et de gendarmerie nationale. Mais nous avons de plus en plus de policiers municipaux qui font face à des interpellations difficiles et sont contraints d’ouvrir le feu. Et sont poursuivis pour cet usage de la force. Cela arrive une à plusieurs fois par an, c’est un contentieux émergent.

Que vous inspire-t-il ?

Je constate que les policiers municipaux sont très mal formés au tir et méconnaissent le cadre légal. Ils ne sont pas conscients des conséquences de l’usage de la force en tant que dépositaire de l’autorité publique.