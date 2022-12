Transition écologique : les fonds régionaux vont devoir massifier les investissements

La priorisation des projets les plus rentables en débat

La région Auvergne – Rhône-Alpes assure, avec les élus, le suivi des prises de participation dans les entreprises de production d’énergies vertes. Ceux-ci sont actionnaires des sociétés et aussi présents dans les différentes instances du fonds Oser ENR comme le comité d’investissement et d’engagement où se discutent les projets à financer. « Il est indispensable que les élus soient fortement investis », précise Julien Semelet, responsable du service « expertise » de la direction de l’environnement et de l’écologie positive. Les services viennent en appui et le fonds est doté d’une équipe d’experts techniques. Sur le territoire, les énergies renouvelables les plus présentes sont le solaire et l’hydraulique. « La région ne fixe pas d’objectifs par secteurs d’intervention mais il est difficile de promouvoir l’éolien car le président de la région y est opposé. En moyenne, les projets ­permettent de dégager des bénéfices de 7 %, de 4 % pour le solaire à 9 % pour l’éolien », rajoute le responsable. Le fonds investit en phase de développement et aussi lorsque le projet est en exploitation. « Il peut également arriver que des projets ne sortent pas et l’argent investi est perdu. Les premiers retours financiers sont attendus dès le début de l’exploitation, ils participent au paiement des frais financiers. A ce jour, le fonds n’est pas équilibré. Aujourd’hui se pose la question de savoir s’il ne faut pas se diriger vers des ­projets plus rentables », conclut Julien Semelet.

Contact : Julien Semelet, julien.semelet@auvergnerhonealpes.fr