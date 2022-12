Aménagement

Publié le 20/12/2022 • Par Frédéric Ville • dans : Innovations et Territoires

La direction du patrimoine de l'Isle-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse, a plusieurs cordes à son arc : optimiser aménagements et projets d’urbanisme. Mais aussi, protéger, restaurer, faire de la médiation…

Chiffres-clés Effectif : 2 archéologues, 2 historien­nes et médiatrices, 2 techniciens, 1 architecte contractuel.

[L’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse) 20 100 hab.] Depuis 2018, la direction du patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue est intégrée à la direction générale adjointe du développement du territoire. Celle-ci inclut aussi l’urbanisme, l’habitat, le commerce, le développement durable et le programme Petites villes de demain. Au cœur des politiques publiques, « le patrimoine devient un atout, plutôt qu’une contrainte », assure ­­François ­Guyonnet, directeur du patrimoine et ­directeur général adjoint. « Mon premier travail, de 2012 à 2015, fut d’inventorier les bâtiments privés et publics d’intérêt », précise-t-il.

La direction du patrimoine a, dès 2014, été maître d’ouvrage de la restauration de monuments historiques. Ce travail a préparé la mise en place en centre-ville d’un site patrimonial remarquable (SPR), approuvé en juin 2020.

Etude technique gratuite

Une assistance destinée aux pétitionnaires dans leurs demandes de travaux a été lancée en 2012 : « L’architecte-conseil du CAU E intervient extra-muros et sur le neuf, notre direction sur le bâti ancien, avec un architecte des ­Bâtiments de France qui se fonde sur nos avis », ­précise ­François ­Guyonnet. Des conseils qui sont précieux pour postuler à des aides. Dans le cas d’un ravalement de façade, la ville subventionne 30 % du montant des travaux, plafonnés à 7 622 euros quand le projet est situé en SPR et visible du domaine public.

Depuis 2018, les propriétaires bénéficient d’une étude technique gratuite et d’un accompagnement à la recherche de financements pour la restauration de monuments historiques. A la clé, des subventions de l’Etat, la région, le département et la commune – de 60 à 80 % du montant total des travaux.

Le même type d’accompagnement est délivré désormais pour des monuments du SPR non inscrits ou non classés, avec 40 à 70 % d’aides émanant de la région, du département, de la commune et de la Fondation du patrimoine. L’accompagnement vise aussi des opérations d’aménagement. Sur l’îlot historique de la Tour d’Argent, où était ­projeté un pôle culturel, la direction a déterminé les parties à conserver ou à démolir, ce qui l’a aidée ensuite à faire l’interface entre l’Etat et les élus. De même, une fois par an, la ville réunit les architectes œuvrant pour elle afin d’échanger sur les chantiers : « Architectes et artisans nous consultent sur des questions liées à nos spécialités d’historien ou ­d’archéologue », note le DGA.

Gain de temps

La direction fait aussi gagner du temps et limite les dépenses. « Sur l’aménagement de l’îlot de la Tour d’Argent, la fouille a duré deux mois et demi, avec une facture de 80 000 euros, alors qu’avec un autre opérateur, cela aurait mis trois à quatre mois et coûté 300 000 euros », indique le DGA. Idem pour un diagnostic architectural : « On fournit au maître d’œuvre nos études historiques, dessins et plans, ce qui diminue la prestation. »

Enfin, dans les missions de la direction entre aussi de la médiation : publications, pédagogie auprès du public et des élèves, accueil d’étudiants en architecture ou archéologie, etc. Entretemps, le centre ancien s’est embelli.

Contact : François Guyonnet, directeur du patrimoine, f.guyonnet@islesurlasorgue.fr