Un guide détaille l’utilisation des crédits du fonds vert

Publié le 13/12/2022 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France, Veille documentaire finances

Le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires vient de publier un guide à l’intention des décideurs locaux. Objectif : les aider à solliciter les crédits du fonds vert de 2 milliards d’euros annoncé cet été pour accélérer la transition dans les territoires.

Dès janvier 2023, les préfets seront les interlocuteurs des collectivités territoriales qui souhaitent obtenir des crédits du fonds vert, annoncé le 27 août pour les accompagner dans le déploiement de leurs projets de transition écologique. Le guide que vient de publier le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires détaille les trois axes d’action publique locale ciblés par ce fonds de 2 milliards d’euros.

Performance environnementale

Le premier axe concerne le renforcement de la performance environnementale. Alors que 81 % des consommations énergétiques des communes proviennent des bâtiments communaux, la rénovation énergétique des bâtiments publics locaux représente un enjeu fort avec un objectif de diminuer d’ici 2030 de plus de 30 % leurs émissions de gaz à effet de serre. Seront ainsi concernés les travaux d’isolation du bâti ou de remplacement d’équipement, les opérations immobilières de réhabilitation lourde des actions dites à gains rapides, comme le pilotage des systèmes de chauffage.

En matière de tri à la source et à la valorisation des biodéchets, les actions éligibles au fonds seront les études et investissements s’inscrivant dans une gestion de proximité et de collecte séparée et de valorisation des bio déchets. Le dernier volet recouvre la rénovation des parcs de luminaires d’éclairage public, qui représentent 41 % des consommations d’électricité des collectivités territoriales. Avec un objectif d’un taux de remplacement de 10 % par an de ces équipements.

Adaptation au changement climatique

Le deuxième axe d’action publique est celui de l’adaptation au changement climatique. Le fonds ouvert pourra financer des programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI), et accorder un appui financier aux collectivités gestionnaires de digues, dans le cas de la compétence de GEMAPI, par exemple pour la création de zones d’expansion de crues ou le soutien au système d’endiguement.

Les collectivités de montagne soumises à des risques émergents pourront également bénéficier d’aides pour protéger leur population et améliorer la connaissance des risques naturels. Des aides seront également apporter aux collectivités d’outre-mer pour renforcer la protection de leurs bâtiments. La prévention des risques d’incendies de forêt, les actions permettant d’anticiper ou d’apporter des solutions aux territoires par le recul du trait de côte et la renaturation des villes figurent également dans cet axe.

Cadre de vie

Le troisième axe vise quant à lui l’amélioration du cadre de vie, via l’accompagnement du déploiement des zones à faible émission mobilité, le recyclage des friches ou encore l’accompagnement de la stratégie nationale biodiversité 2030, alors que 68 % des habitats menacés au niveau européen sont présents en France métropolitaine.

Le guide rappelle enfin l’appui en ingénierie proposé par l’État via l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), le CEREMA et l’ADEME, alors que 26 départements sont actuellement dépourvus de l’expertise nécessaire. Le document ne précise en revanche pas la répartition des crédits entre ces différentes actions.