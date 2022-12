Services publics : comment repenser l’accueil ?

Services publics

Publié le 12/12/2022 • Par Julie Krassovsky • dans : France

Sortir d’une organisation descendante, replacer l’usager ou le patient dans un parcours adapté en s’appuyant sur une formation et une valorisation repensées des agents…Tels étaient les thèmes de réflexion de la journée d’étude organisée le 9 décembre pour repenser l'accueil au guichet.

Réunis sous l’égide du laboratoire régional d’innovation publique (Ti lab), du laboratoire de l’accueil et de l’hospitalité du Groupement hospitalier de territoire de Paris psychiatrie et neurosciences (Lab-ah), de la 27e région, de l’agence Vraiment Vraiment, ainsi qu’Horizons publics, qui avait publié un dossier sur les manières de repenser l’accueil du public l’été dernier, des agents territoriaux et hospitaliers ont planché une journée durant sur les façons de repenser l’accueil des usagers. Parmi les sujets abordés, la préoccupation de la relation « usagers » autour d’un parcours citoyen et la question de la formation et de la reconnaissance des agents d’accueil sont arrivées en tête.

