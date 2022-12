Expérimentation du Service public de l’insertion et de l’emploi : usine à gaz ou opportunité manquée ?

Insertion

Publié le 15/12/2022

Lancée dans le sillage de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, dont elle faisait partie, l’expérimentation du Service public de l’insertion et de l’emploi (SPIE) arrive à son terme fin 2022 ou mi 2023 selon les territoires. Elle ne sera probablement pas reconduite, et laisse la place à l’expérimentation de France Travail.

« Peut-être qu’elle [l’expérimentation du SPIE] a servi à apprendre à travailler avec l’Etat. Mais honnêtement… », a soufflé Stéphane Haussoulier, président du conseil départemental de la Somme, lors d’une rencontre avec des journalistes, organisée par l’Association des journalistes de l’information sociale en novembre. La Somme fait partie de la première vague d’Appels à manifestation d’intérêt (AMI), et expérimente le Service public de l’insertion et de l’emploi (SPIE) depuis l’automne 2021. L’expérimentation arrive à son terme, et ne sera a priori pas prolongée après 2023. Il est difficile d’en trouver un bilan officiel, et aucune évaluation n’est hélas pas prévu, regrettent les acteurs.

Le SPIE était le pendant « insertion » du volet « emploi » de la Stratégie pauvreté, lancée en septembre 2018. Il devait accompagner le lancement du Revenu universel d’activité (RUA) en créant un écosystème de l’insertion et de l’emploi regroupant département, CAF , Pôle emploi, CPAM , Région, Directions départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, missions locales. Et alors que le destin du RUA s’engluait dans une large concertation partenariale et citoyenne, l’expérimentation du SPIE prenait du retard. Elle n’a démarré qu’en mars 2020 dans 14 territoires, en même temps que la crise du Covid-19. Et ce retard s’est accompagné, pour les départements, d’une double contractualisation : celle de la Stratégie Pauvreté et celle du SPIE. « Il y avait des redondances. L’articulation entre les deux n’était pas très claire », témoigne Julie-Anne Hippert, directrice de l’Action sociale et de l’insertion de la Meurthe-et-Moselle, parmi les 14 premiers territoires à entrer dans le dispositif.

Partenariats longs à nouer et à clarifier

Même si, aujourd’hui, on compte 79 départements expérimentateurs, suite à deux AMI en avril 2021 et début 2022, l’expérimentation a donné peu de résultats concrets, sauf dans les départements qui avaient, traditionnellement, un bon partenariat avec les acteurs de l’insertion et de l’emploi. « Nous avons mis un an à construire notre feuille de route, démarche qui précédait la contractualisation. Cela prend du temps, de mobiliser les partenaires », explique Aurélie Desmeures, cheffe de projet SPIE au département de la Drôme. Elle poursuit : « Il faut créer un terreau partenarial. Il y a beaucoup de partenaires, mais ce n’est pas toujours clair qui fait quoi, qui porte quoi. »

Pour la cheffe de projet, le premier élément de bilan est la dynamique partenariale insufflée. « Les professionnels de terrain de la CAF, de Pôle emploi, d’une mission locale, se rencontrent et cela suscite des synergies. C’est de la mise en réseau de gens qui se reconnaissent, échangent », décrit-elle. Le premier défi consiste en la réalisation d’un diagnostic partagé des personnes concernées. « Nous avons travaillé sur un référentiel commun sur ce qu’on entend par une entrée dans le parcours d’insertion. Il y a différentes portes d’entrée, qui apportent des réponses différentes, il faut s’acculturer ensemble », estime Jeannine Le Courtois, chargée de mission expérimentation du SPIE en Bretagne où c’est à l’échelle régionale que 7 collectivités (2 métropoles, 4 départements, la région) sont dans l’aventure depuis le début.

La démat et ses défis

Il semble que le vrai succès, dans les territoires qui ont eu le temps de les tester, ce sont les solutions numériques élaborées par les start-ups d’Etat : le RDV Insertion, qui gère la prise de rendez-vous ; DORA, qui cartographie l’offre d’insertion sur un territoire ; Carnet de bord, outil qui vient en faciliter le partage d’information entre les professionnels de terrain ; et Immersion Facilité, destiné à faciliter l’immersion en entreprise. Ces outils sont plutôt félicités par les équipes, au point de bouleverser les systèmes d’information des départements, qui, comme dans la Drôme ou en Bretagne, ont commencé à les revoir. « Les départements sentent qu’il faut faire évoluer leurs systèmes d’information. Mais leurs outils numériques ne servent pas que l’Insertion. Il faut séparer l’insertion du reste du système d’informations », explique Jeannine Le Courtois.

Désormais, l’imminence, c’est l’expérimentation de France Travail, entourée du même flou que l’avenir du SPIE. Jeannine Le Courtois y voit le prolongement de la démarche SPIE. La Drôme, de son côté, n’a pas candidaté. « Nous allons prendre du temps pour finir notre travail sur l’évolution du parcours du bénéficiaire du RSA. On avait beaucoup d’engagements qu’on veut finaliser », argumente Aurélie Desmeures. Elle ajoute que « c’est compliqué de se projeter dans France travail. » La Somme, selon la volonté de son président, quant à elle, est parmi les 43 candidats à l’expérimentation du RSA délivré sous condition, dans l’espoir de résoudre les tensions sur certains métiers. La liste définitive des 10 territoires n’est toujours pas publiée, début décembre, alors que l’expérimentation est sensée démarrer en janvier.