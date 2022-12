D’ici 2070, des régions de moins en moins peuplées et des départements vieillissants

Démographie

Publié le 21/12/2022 • Par Jérémy Fichaux Mathilde Elie • dans : France

Dans sa dernière étude de projection démographique, l’Insee met en évidence un ralentissement généralisé de la croissance démographique d’ici 2070 avec un tiers des régions qui perdraient des habitants, mais aussi un vieillissement important de la population, notamment dans 64 départements.

A quoi ressemblera la situation démographique de votre région et de votre département d’ici 2070? Une partie de la réponse se trouve dans la dernière étude de projection démographique réalisée par l’Insee qui donne les grandes tendances pour les années à venir.

Première information à retenir : le ralentissement généralisé de la croissance démographique. En effet, un tiers des régions perdraient des habitants. C’est le cas de la Normandie, de la Bourgogne-Franche-Comté et du Grand-Est où le recul approcherait 0,30% par an en moyenne. D’ici 2070, la population diminuerait aussi de manière significative dans les régions Hauts-de-France et Centre-Val-de-Loire, respectivement 0,20% et 0,13% en moyenne.

Le sud et l’ouest préservés

Seules l’Occitanie et les Pays-de-la-Loire sortent du lot ...