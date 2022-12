Capitale française de la culture : opération au prix fort pour Villeurbanne

Politiques culturelles

Publié le 12/12/2022 • Par Françoise Sigot • dans : Actualité Culture, Régions

Première ville lauréate du label national «Capitale française de la culture», la deuxième ville de la métropole lyonnaise dresse un premier bilan de cette opération. Le public et les organisateurs d’événements ont largement répondu présents, mais le budget prévu n’a pas suffi.

Ils étaient 150 000 curieux pour suivre la course de chiens géants de Royal de Luxe dans les rues de la ville ; 80 000 spectateurs pour la « Faites de la musique » ; 50 000 fans d’Eddy de Pretto et Roméo Elvis durant le festival de musique « Réel » ; et des milliers de personnes dans les expositions, pièces de théâtre, balades patrimoniales et autres. Au total, plus de 700 000 visiteurs ont assistés aux 700 événements estampillés du label national « Capitale française de la culture ». Durant ces douze derniers mois, le public n’a donc pas boudé son plaisir. Les élus non plus à l’heure de dresser un premier bilan. « L’un des enseignements majeurs est que la culture peut amener les citoyens à éprouver un sentiment d’appartenance et à faire société ensemble », note Cédric Van Styvendael ...

