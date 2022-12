Mixité dans les métiers de l'éducation : la route est encore longue

Education

Publié le 15/12/2022

Lors d’un atelier du Congrès annuel de l’Andev consacré à l’égalité des genres, l’attractivité des métiers de l’éducation a été posée, alors que la filière souffre d’un grave manque de mixité. Si l’égalité des genres est à la mode, les affichages politiques ne sont pas toujours suivis d’effet.

Difficile d’agir pour l’égalité des genres dans l’éducation sans s’interroger sur la féminisation extrême de ses métiers. Lors du congrès de l’Association nationale des directeurs d’éducation des villes et des collectivités territoriales (Andev) qui s’est déroulé à Evian du 7 au 9 décembre 2022, un atelier était consacré à la mixité professionnelle dans ces métiers désertés par les hommes. Un sujet indissociable de la lutte contre les inégalités de genre, le thème du congrès cette année.

De fait, si le taux de féminisation de la fonction publique territoriale s’élève à 61%, il grimpe jusqu’à 96% dans les filières sociales et médico-sociales, alors que dans l’éducation nationale, les femmes représentent 85% du personnel enseignant du premier degré. Des métiers qui traversent actuellement une crise du recrutement sans précédent.

Les mécanismes inconscients du patriarcat

Est-ce qu’ils sont peu attractifs parce que très féminins, ou très féminins parce que peu attractifs ? « On ne connaît pas très bien le lien de causalité, a admis Sandrine Caroff-Urfer, chercheuse, conférencière et formatrice sur les questions de genre au sein du cabinet Perfégal, mais on peut noter que les syndicats des filières très féminines sont beaucoup moins puissants que ceux des métiers traditionnellement masculins. Ce sont donc ces derniers que l’on va satisfaire d’abord, parce qu’ils font beaucoup de bruit. Les métiers féminins sont servis en dernier ! » déplore la chercheuse. Un mécanisme « inconscient », mais bien « installé », qui ne fait qu’aggraver les inégalités, même au plus haut niveau de l’État. Confèrent les choix financiers qui ont guidé le plan de relance. « Si nous avons tenu durant le Covid, c’est bien grâce aux métiers du care. Or quelles sont les filières qui ont bénéficié en priorité de ce plan de relance ? L’automobile, l’aéronautique, l’agroalimentaire, le nucléaire… des métiers qui comptent beaucoup de femmes » a ironisé la chercheuse.

Contradictions des politiques locales

Ces mécanismes ne sont pas l’apanage de l’État, comme en ont témoigné plusieurs participants à cet atelier. Au niveau local, l’affichage politique entre souvent en contradiction avec les actes. Ainsi, une directrice de l’éducation d’une commune de la région Auvergne-Rhône-Alpes s’étonne de la volonté de ses élus de diversifier le recrutement des services enfance et petite enfance sans toucher à la rémunération. Ce qui ne les empêche pas, en parallèle, de privilégier les agents de catégorie C de la filière technique, très masculine, en leur accordant cent euros de plus par mois, au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, expertise et engagement professionnel (RIFSEEP).

La formation pour déconstruire les stéréotypes

Dans une autre collectivité, c’est un groupe de travail sur l’égalité hommes-femmes qui a été lancé par l’exécutif alors que l’unité de gouvernance reste essentiellement masculine. Une directrice de l’éducation souligne encore la difficulté de s’extraire des stéréotypes dès qu’il s’agit de prendre des décisions concrètes, comme par exemple, de recruter une femme au poste de gardien d’école. À ses côtés, un autre participant pointe l’incapacité d’un jury de concevoir que des hommes puissent réussir le concours de la fonction publique territoriale pour devenir agent territorial spécialisé des écoles maternelles (Atsem). « La formation est une nécessité, pour mettre au jour les mécanismes inconscients qui débouchent sur des décisions individuelles et publiques », a réagi Sandrine Caroff-Urfer.

La mixité garantit la liberté d’être soi-même

Mais faudrait-il masculiniser les équipes éducatives, uniquement pour valoriser la filière ? La chercheuse insiste sur l’intérêt de la mixité pour la liberté de chacun. Car une équipe suffisamment mixte (au moins 40% d’hommes ou de femmes, estime-t-elle), permet de véritablement changer les cultures dans le monde du travail.

« Cela autorise la liberté de chacun à être soi-même », alors qu’une équipe majoritairement masculine ou féminine, impose une norme à laquelle le groupe va devoir se soumettre. Or une équipe dans laquelle on se sent libre d’être soi-même est une équipe dans laquelle on a plaisir à travailler, et qui permet un meilleur rendement. Quant aux enfants, il est bon qu’ils soient confrontés à une variété de modèles de la masculinité.

Faire confiance aux hommes

Encore faut-il que les hommes soient les bienvenus. Un directeur de l’éducation réalise soudain qu’il n’a jamais reçu de candidature masculine pour travailler en crèche. « N’ont-elles pas été d’emblée écartées par les directrices de crèche ? » Il ne s’était jamais posé la question.

Car le soupçon de la pédocriminalité émerge très souvent dès lors qu’un homme exerce un métier en lien avec les très jeunes enfants. Un stéréotype qui en effraie plus d’un, et qui les poussent à occuper des postes d’encadrement, à distance des enfants, beaucoup plus rapidement que les femmes. D’autant que le réflexe de réassigner les hommes dans un rôle social d’autorité auprès des familles, ou de collègues féminines, a vite fait de réapparaître. Un directeur de l’éducation reconnaît ainsi être tomber dans le piège, en ayant investi le seul homme de son service animation d’un rôle « paternant » auprès d’une équipe féminine qui dysfonctionnait.

Montrer que c’est possible

Quelques idées émergent néanmoins pour corriger le tir. Pourquoi ne pas proposer à des animateurs d’évoluer vers le métier d’ Atsem , suggère un participant, l’occasion de compléter un éventuel temps partiel.

Valoriser des ambassadeurs comme rôle modèle permet aussi de montrer que c’est possible. La formulation des annonces de recrutement peut également jouer un rôle, en s’adressant explicitement à un public masculin. Surtout, il conviendrait de discuter en amont de la place des hommes dans les secteurs féminisés. Car il ne s’agit pas de les enfermer dans un rôle stéréotypé, mais de leur faire comprendre qu’ils ont eux aussi les capacités de s’occuper des enfants. Une reconnaissance bénéfique aux hommes, comme aux femmes.