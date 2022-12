Alain Lejeune

« Il faudrait systématiser une forme de permanence RH – travailleur social »

Publié le 16/12/2022 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Le président de l’Union des CCAS de Seine-Maritime, Alain Lejeune, par ailleurs directeur du pôle « action sociale et solidarité » à Louviers (Eure), prône des liens plus étroits entre RH et travailleurs sociaux, pour mieux aider les agents précaires.

