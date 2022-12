Contractuels : des alternatives au concours

Précarité des agents

Publié le 15/12/2022 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Pour bon nombre d’acteurs, le législateur n’a pas tout anticipé au sujet de la déprécarisation des contractuels. Les principes de titularisation ou de cumul de contrats ne sont pas suffisants.

«Progressivement s’écrit un “statut bis” pour les contractuels », observe Aurélie Peyrin, auteure de « Sociologie de l’emploi public » (éd. Armand Colin, 2019). Pour les syndicats, il s’agit plutôt d’un « sous-statut ». Cet été, le décret n° 2022-1153 a aligné certaines règles sur celles des titulaires. Les changements concernent surtout les droits aux congés et la discipline. « Mais les contractuels continuent de ne pas accéder aux primes, ou alors elles sont inférieures à celles des titulaires. Les régimes d’absence, de retraite, de complémentaire santé ne sont pas les mêmes… La précarité perdure », relève ­la sociologue. Le fait qu’ils puissent dorénavant se faire accompagner dans leurs démarches, comme les titulaires, est une avancée, mais elle est insuffisante. « Ceux qui voudraient rester dans ce “statut bis” ne sont pas nombreux. Les contractuels ont intérêt à devenir titulaires », note-t-elle.

La titularisation des contractuels était un thème de campagne phare de la Nupes : 800 000 étaient visés. Depuis, le gouvernement a annoncé qu’un concours exceptionnel de titularisation sera instauré pour les enseignants ­contractuels en 2023. Pour nombre de syndicats, les contractuels expérimentés ne devraient pas passer par cette voie pour obtenir le graal. C’est également l’avis de plusieurs collectivités.

Plan de titularisation

« Il faut expliquer les épreuves et les avantages de la titularisation, souvent méconnus », témoigne Antoine Guillou, adjoint à la maire (PS) de Paris (53 000 agents, 2,2 millions d’hab.), chargé des RH. En juin, la capitale s’est dotée d’un plan pour titulariser ou « CDIser » 600 contractuels et 1 000 vacataires entre 2022 et 2024. De par son statut, il lui est impossible de titulariser des temps non-complets. Aussi, « les possibilités de déprécarisation sont restreintes », déplore l’adjoint. La mairie propose, entre autres, des multi­activité aux personnes dont les postes sont du temps partiel subi. « Nous essayons de combiner les activités du périscolaire avec celles du scolaire », dit-il. l