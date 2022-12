Des agents précaires dans l’angle mort de leurs employeurs

Précarité

Publié le 13/12/2022 • Par Claire Boulland • dans : France, Toute l'actu RH

Les chiffres sur le décrochage des salaires dans la territoriale par rapport à l’inflation cachent des effets en chaîne mal appréhendés. Souvent tus, ils sont plus qu’inquiétants pour les agents et, de fait, pour la continuité du service public.

Au bout du fil, Jean(1) confie que « parler de [sa] situation [lui] paraît indécent : j’ai un emploi, moi, et il me plaît ». Il y a deux ans, avec son salaire net mensuel de 1 700 euros, cet agent administratif de 45 ans dit qu’il s’en sortait. Mais, depuis, il a divorcé et prend en charge seul le financement de l’Ehpad privé où est placée sa mère et qui est situé dans une autre région. « Je ne suis pas dépensier, je fais très attention, répète-t-il. Mais mes frais sont de plus en plus conséquents et nombreux. » Pas le temps, « ni la force », de cumuler avec un autre emploi. « Seule solution, peut-être : aller dans le privé. » Comme lui, Hélène, agente territoriale spécialisée des écoles maternelles de 39 ans, n’arrive plus à joindre les deux bouts depuis la crise sanitaire et ses problèmes de santé grandissants. Stéphane, 31 ans, agent de bibliothèque, est pour sa part retourné vivre chez ses parents « en attendant que les choses aillent mieux ». Tous décrivent une précarité multiforme qui leur paraît inextricable.

Agir vite et cibler les actions

Combien sont-ils à vivre ainsi ? Impossible de le savoir précisément. En octobre, l’Insee a révélé que la proportion des ménages se trouvant à découvert a lentement augmenté depuis début 2021. Ils semblaient pourtant avoir diminué leurs dépenses de consommation, en particulier sur le carburant et l’énergie, pour compenser l’inflation…

Une analyse approfondie du recours à la garantie individuelle du pouvoir d’achat (Gipa) des fonctionnaires permettrait de mesurer l’évolution des difficultés, mais des données précises et récentes manquent à l’appel. « Et, étonnamment, la jurisprudence est ancienne. Soit son octroi ne pose plus aucun problème, soit les agents ne savent pas qu’ils y ont droit », analyse ­Guillaume Glénard, avocat au cabinet Landot et associés, chargé du droit de la fonction publique. Pourtant, les syndicats disent communiquer régulièrement sur leurs simulateurs.

« Nul besoin d’avoir des statistiques pour savoir qu’il faut agir vite là où on a la main et cibler les actions sur les problématiques rencontrées par nos agents. On sait bien que leur situation rejaillit sur leurs enfants, notamment sur les études, la restauration scolaire… » réagit ­Bernard ­Haesebroeck, maire (DVG) d’­Armentières (600 agents, 24 900 hab., Nord), par ailleurs président du prestataire d’actions sociales ­Plurélya.

Le traitement salarial ne connaîtra pas le bond nécessaire, c’est une certitude pour tous. Cependant, il existe la protection sociale complémentaire, le forfait mobilité durable… et, comme le fait savoir ­Laurent Le ­Peniec, DGA du Comité national d’action sociale (Cnas), « devant les difficultés économiques actuelles, [le Cnas] a modifié ses critères d’accès aux secours exceptionnels. Nous sommes moins exigeants sur les documents à fournir pour prouver la difficulté de la situation rencontrée ». Il pointe que, « avant, ces secours exceptionnels étaient surtout liés à des événements brutaux. Cette année, environ 1 700 dossiers ont été instruits. Entre 2021 et 2022, nous avons doublé le nombre de prestations liées à la précarité énergétique et l’aide sociale au logement pour payer le loyer a augmenté de 15 % par ­rapport à l’an dernier ».

Pudeur et honte

En septembre, le Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT) des Yvelines a réuni ses membres pour discuter des « solutions en faveur du pouvoir d’achat des agents, facteur d’attractivité » et de la nécessité d’« être en alerte sur ceux qui peuvent plonger ». ­Laurent ­Bacquart, président du SNDGCT d’Ile-de-France, est toujours ému par l’histoire de cet agent de maîtrise qui, à la suite d’une séparation, « dormait dans sa voiture. Il ne gagnait pas trois fois les loyers pratiqués dans le secteur et ne pouvait prétendre à un logement social puisqu’il ne rentrait pas dans les critères de droit commun. Il a dû quitter la FPT. Lui a parlé de sa situation, mais beaucoup restent dans l’angle mort par pudeur, honte… ».

Un sentiment prévisible d’humiliation qui conduit des collectivités à emprunter des voies détournées, notamment s’agissant des nouvelles précarités, comme la précarité menstruelle. ­Justine ­Okolodkoff est responsable « contenus et sensibilisation » au sein de Règles élémentaires. L’association organise des collectes et installe des distributeurs de protections périodiques « dans des endroits accessibles garantissant l’anonymat ». Elle cite ­Montreuil (2 000 agents, 111 200 hab.) comme modèle : « La ville veut s’adresser au plus grand nombre, y compris à ses agentes. Ce n’est pas partout conscientisé, mais il y a une volonté générale de changement dans la manière d’aider. »