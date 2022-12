A Marseille, FO sort affaiblie des élections professionnelles

Dialogue social

Publié le 09/12/2022 • Par Caroline Garcia • dans : Régions, Toute l'actu RH

A l’issue des élections qui se tenaient à Marseille le 8 décembre, Force ouvrière perd sa position majoritaire au CST (41,72 % des suffrages, -4,3 % par rapport à 2018) où le syndicat dispose désormais de sept des quinze sièges. La CGT (18,13 % des voix) s’établit comme deuxième force syndicale de la ville.

A la mairie de Marseille, Force ouvrière (FO) perd sa position majoritaire, à l’issue des élections – par un vote intégralement électronique – qui se sont conclues le 8 décembre. Le syndicat demeure le plus représentatif des 12 000 agents de la ville (41,72 % des votes), mais il n’occupera désormais plus que sept des quinze sièges du comité social territorial (CST), contre huit lors de la mandature qui s’achève.

« Nous aurions aimé que les résultats nous soient plus favorables, mais nous avons maintenu l’essentiel », commente Patrice Ayache, pour FO. Nous avons souffert d’une procédure de vote particulièrement complexe, qui n’était pas adaptée à la participation des catégories C, qui nous sont traditionnellement les plus favorables », regrette-t-il.

Participation forte mais en baisse

La participation des catégories A s’élève à 71,81 %. Elle est de 59,54 % chez les catégories B et tombe à 48,3 % au sein des agents de catégorie C. Mais cette tendance était toutefois engagée depuis les élections de 2008 : la participation de ces agents s’établissait alors

