Aux guichets, les usagers prioritaires peuvent se signaler sur une appli

[Start-up] Handicap

Publié le 16/12/2022 • Par Rouja Lazarova • dans : Actu expert santé social, France, Innovations et Territoires

Grâce à Handivisible, une application sur smartphone couplée à des boîtiers connectés, les personnes en situation de handicap peuvent se faire connaître dans une file d’attente. Plutôt que de demander son droit de passage prioritaire, la personne est ainsi identifiée par le professionnel et appelée à se présenter au guichet.

Maïté ­Ferdinand a exercé divers métiers dans l’administratif et le commercial, toujours avec la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée. « La position statique debout prolongée m’est problématique. A la suite de mon dépôt de dossier à la maison départementale des personnes handicapées, j’ai reçu une carte mobilité inclusion [CMI], censée me permettre d’avoir une priorité dans les files d’­attente », explique-t-elle.

Sauf que, comme chez près de 80 % des personnes concernées, son handicap est invisible. « Les gens me détaillent de la tête aux pieds, se montrent suspicieux et se demandent pourquoi je veux passer devant eux », décrit-elle. Elle a l’impression de quémander son droit de passage prioritaire, ce qui l’épuise psychologiquement. Elle finit par ne plus sortir sa carte…

Bluetooth et boîtier sur usb

Le déclic se produit après une ­discussion avec une amie en situation de handicap également et qui partage son désarroi. « J’en ai ­conclu que l’idéal serait de se signaler directement aux professionnels, caissiers ou agents d’accueil », confie Maïté Ferdinand. L’idée mûrit et le dispositif ­Handivisible voit le jour sous forme de prototype en 2020. Il se compose d’un émetteur – un smartphone – et d’un récepteur – un boîtier électronique branché sur le secteur ou sur un port USB, placé près de quelqu’un.

La personne en situation de handicap télécharge gratuitement une application et s’inscrit, en envoyant comme justificatif la photo de sa CMI. Quand elle se trouve dans une file d’attente, elle ouvre l’appli et se connecte par ­Bluetooth au récepteur. Celui-ci signale sa présence au professionnel, qui cherche alors des yeux la personne et l’invite à se présenter directement au guichet ou à la caisse. La demande de priorité est donc inversée : ce n’est plus l’usager qui en fait part, c’est le professionnel qui fait respecter son droit.

Soutien du département

Maïté ­Ferdinand rejoint une couveuse d’entreprises à la ­Technopole de l’­Aube en Champagne, à ­Troyes, et crée sa start-up l’an dernier. Le département lui octroie une aide à l’installation de 25 000 euros et assume 90 % de son loyer chargé. « Lorsque j’ai rencontré ­Maïté ­Ferdinand, j’ai choisi de suivre de très près ce dossier qui répond à un véritable besoin », assure ­Philippe ­Pichery, le président du ­conseil départemental. ­Handivisible gagne une bourse de la région Grand Est de 97 926 euros. S’y ajoutent des prêts d’honneur pour parvenir à un total de 350 000 euros, de quoi tester le dispositif, le fabriquer et le déployer.

Les établissements qui s’équipent paient un abonnement mensuel de 50 euros hors taxes pour la mise à disposition du matériel et la maintenance. ­Handivisible est installé dans une vingtaine de structures publiques et privées de l’­Aube, a été téléchargé par plus de 1 200 personnes et entame son déploiement au national. Une version dédiée aux femmes enceintes, ­Babyvisible, est en lancement.

Contact : Maïté Ferdinand, fondatrice, 06.64.09.22.21.

« Un coût modeste au regard des services rendus » Céline Blott, directrice adjointe du centre municipal d’action sociale de Troyes (62 000 hab., Aube) « Le dispositif ­Handivisible complète un éventail de mesures allant dans le sens du meilleur accueil des personnes handicapées : respect des normes d’accessibilité, sensibilisation de nos agents, etc. Le centre municipal d’action sociale réunit en un bâtiment les services d’instruction des crèches et des activités périscolaires, le centre communal d’action sociale… Nous accueillons beaucoup de monde. Nous avons choisi Handivisible car il s’agit d’un système aubois, qui équipe déjà d’autres établissements. Nous l’avons installé au niveau du pré-accueil. Le coût est extrêmement modeste au regard des services rendus à nos habitants. Nos agents informent aussi les usagers et les aident à télécharger l’application. »