Le logement social à la campagne fait dans la dentelle

Habitat

Publié le 13/12/2022 • Par Rouja Lazarova

Les besoins en logements sociaux existent aussi dans les territoires ruraux, même s’ils ont évolué. Ces logements sociaux permettent d’accueillir une population vieillissante, mais également des familles ou des jeunes actifs. Les projets étant de petite taille, épars et chers, il faut mobiliser tous les moyens disponibles.

« Les bailleurs sociaux ne tournent pas le dos à la ruralité », assure ­Anne Schwerdorffer, directrice de l’Union sociale pour l’habitat (USH) de Bourgogne – Franche-­Comté. Mais qu’est-ce que la ruralité ? Les définitions ne manquent pas. Muriel Boulmier, présidente de l’Union régionale HLM Nouvelle ­Aquitaine retient cette catégorisation : la ruralité adjacente à l’urbain, celle qui en est irriguée et celle qui en est délaissée.

L’héritage historique et les évolutions liées à la crise sanitaire doivent être pris en compte. Le contexte n’est pas le même dans la ville de ­Fumel (4 800 hab., Lot-et-Garonne), où a fermé l’usine métallurgique bicentenaire en 2019, qu’à ­Wavignies (1 300 hab., ­Oise), à 100 kilomètres de ­Paris, qui connaît un regain d’inté­rêt des citadins depuis l’irruption du ­Covid-19. Mais partout en zone rurale, les bailleurs sociaux sont confrontés à des problématiques spécifiques.

« Le premier enjeu est de juguler la vacance des logements. D’où le défi lancé à l’action commerciale, qui essaie au maximum de mettre en valeur le patrimoine à louer pour trouver des preneurs », poursuit ­Anne ­Schwerdorffer. « Dans l’urbain, on gère l’­attente. Dans le rural, il faut quasiment déployer des politiques de fidélisation, ainsi qu’une prospection commerciale robuste pour remplir nos logements », confirme ­Cécile ­Remillier, directrice générale de ­l’office public de l’habitat (OPH) Nièvre Habitat (8 045 logements gérés).

La maison de plain-pied attire

La vacance frappe essentiellement les logements sociaux collectifs des années 60-70 construits pour accompagner l’industrialisation. Comme la barre de 40 logements HLM de ­Monsempron-Libos (2 300 hab., Lot-et-­Garonne), qui logeait les ouvriers travaillant à ­Fumel, ou de nombreux logements collectifs autour de l’agglomération montbéliarde, dont un bâtiment de 24 logements datant de 1978 à ­Sancey (1 300 habitants, ­Doubs). Les deux ont disparu. « Tous nos bailleurs démolissent », admet ­Anne ­Schwerdorffer.

Depuis dix ans, ­Nièvre Habitat, qui a accompagné depuis les années 60 l’industrialisation de la vallée ligérienne, a supprimé 1 300 logements d’un parc de 8 100 afin de « détendre l’offre ». Pourtant, la demande est là. « Les besoins existent, mais n’ont pas la même volumétrie qu’en urbain. Ils sont épars et diffus », remarque ­Cécile ­Remillier, pour qui, en milieu rural, le logement collectif ne fait plus rêver. Cependant, l’appétence s’est renforcée envers l’indi­viduel : une petite maison de plain-pied en centre-bourg avec un bout de jardin privatif.

Tous les acteurs s’accordent à dire que « faire du logement social dans la ruralité, c’est faire de la dentelle ». La réponse à une demande très ­particulière et exigeante se prépare en amont par une analyse menée avec les élus locaux. « Aux côtés de la commune concernée, nous réalisons un diagnostic quantitatif et qualitatif des besoins en logement afin de définir une orientation stratégique, valable pour nous et les autres. S’il faut intervenir sur le parc privé, on ne va pas s’opposer aux élus. Nous ne sommes pas les seuls dans cet équilibre entre différents acteurs », confie ­Alban ­Vossion, directeur de la stratégie patrimoniale à l’­Office public d’aménagement et de construction (Opac) Saône-et-Loire (25 000 logements gérés).

Avec une prise en considération des contraintes. « Il faut respecter les plans locaux d’urbanisme et le paysage », rappelle ­Cécile ­Fuchs, directrice du développement de l’OPH Oise Habitat (13 079 logements). ­Muriel ­Boulmier, elle, aspire à la production d’un « habitat désirable », adapté aux vœux locaux et au territoire.

Des financements exsangues

Une dentelle qui coûte cher. Les loyers pratiqués par les bailleurs sociaux dans la ruralité, où prévalent les petits revenus, sont bas. Chez ­Nièvre Habitat, un logement peut être loué 320 euros par mois, mais un petit, seulement 180 euros. « Le modèle économique est très difficile à trouver. Construire des logements de petite taille, qui conviennent à nos publics, c’est-à-dire des personnes seules ou des couples sans enfant, est plus coûteux. Chaque logement a sa cuisine et sa salle de bains, le prix de revient est donc plus élevé. S’ajoutent tous les réseaux à faire venir. On ne peut massifier, ce qui se ressent sur le modèle ­économique. En face de coûts fixes élevés, nous avons de petits loyers », explique ­Cécile ­Remillier.

D’autres difficultés s’amoncellent. « Même si nous sommes en zone agricole, les prix ne sont pas toujours neutres. Il y a également des terrains plus anciens avec des friches, où la complexité technique est plus grande », relate ­Cécile ­Fuchs. Dans la campagne autour de ­Pontarlier (17 500 hab., Doubs), les bailleurs sociaux ont le souci du prix du foncier qui explose à cause de la proximité avec la Suisse. Cécile Remillier soulève d’autres obstacles à surmonter : « Nous avons des difficultés à avoir des entreprises de construction ou de rénovation. Nos marchés sont trop importants pour les artisans locaux, et trop petits pour des entreprises de plus grande taille, venues de loin. »

En outre, les financements sont exsangues, avec le retrait de l’Etat du Fonds national d’aide à la pierre. Les communes rurales, dans leur majorité, n’ont pas de grands moyens d’investissement. « Les dispositifs se concentrent dans l’urbain. Il y a des programmes de rénovation urbaine, mais pas “d’Anru rural” [Agence nationale pour la rénovation urbaine, ndlr]. A la différence du programme Action cœur de ville, celui de Petites villes de demain ne propose pas d’outil pour financer l’investissement. Certes, il le fait pour l’ingénierie, mais au moment de construire, il n’y a rien », poursuit-elle. Enfin, elle estime que la réduction du loyer de solidarité (RLS), mise en place en 2018 pour compenser la baisse des aides au logement, et qui grève les budgets des bailleurs, a un impact plus fort en milieu rural. « Le phénomène RLS nous fait plus de mal que dans l’urbain », affirme-t-elle.

Une volonté de mixité entre générations

Le besoin le plus pressant, en milieu rural, est le logement de la population âgée. Elle vit souvent dans des maisons inadaptées, mal isolées et excentrées. Elle souhaite donc se rapprocher des centres et retrouver confort et ­sécurité. A Colombier-Fontaine (1 200 hab., ­Doubs), dans l’agglomération de ­Montbéliard, le bailleur ­Néolia (27 109 logements), du groupe Action Logement, a réalisé une « Villagénération ». Le projet répond à une double problématique : loger une popula­tion vieillissante et résorber une friche communale, une ancienne piscine. Aujourd’hui, les 19 logements dédiés aux seniors, ­sécurisés et conçus comme de petites maisons, sont habités. Une salle commune accueille les animations organisées par une hôtesse.

A ­Wavignies, le maire portait une véritable volonté de répondre à ce type de demande. Il a cédé à ­Oise Habitat un terrain à l’euro symbolique, une aide importante, selon ­Cécile ­Fuchs. « Nous avons réalisé un béguinage, 15 logements dédiés aux seniors, des T2 et T3. Deux autres opérations de six logements sont destinées aux jeunes », décrit la directrice du développement de l’OPH Oise Habitat. Selon elle, la volonté des maires est de conserver la mixité intergénérationnelle, notamment par la présence de familles avec enfants, qui maintiennent les écoles ouvertes, et de jeunes désireux de décohabiter tout en restant sur le territoire, surtout s’il est pourvu de transports collectifs. Car le logement social en milieu rural doit également être pensé dans un ensemble de services : transport, santé, commerces…

« C’est un levier pour garder les habitants » Vanina Guguin, chercheuse géographe à l’université de Nantes « En milieu rural, le logement social est un levier pour garder des habitants et des services publics. C’est un outil d’aménagement du territoire. Dans le centre de la Bretagne, les élus locaux se sentent lésés. Ils investissent beaucoup, cèdent les terrains, préparent la voirie, les réseaux. Puis ils voient les bailleurs aller acheter des terrains sur le littoral. Il faut territorialiser l’implantation de logements sociaux car, selon les prévisions, la ­Bretagne sera amenée à accueillir de nouvelles popula­tions, notamment en raison du réchauffement climatique. »