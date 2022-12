« Plus de 800 chefs de projets Petites villes de demain sont en poste »

[Entretien] Aménagement du territoire

Publié le 09/12/2022 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : France

Directrice du programme Petites villes des demain à l’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT), Juliette Auricoste souligne que le programme PVD n’est pas pensé uniquement en termes de financement, mais surtout en aide à l'ingénierie.

Quel accompagnement propose l’ANCT dans le cadre du programme Petites villes de demain, lancé en octobre 2020 ?

Le programme Petites villes de demain (PVD) se présente comme une démarche cousue main : les maires définissent leur projet, et l’ANCT intervient dans un second temps. Les projets sont par conséquent étroitement liés à la vision des élus, ils s’inscrivent dans un temps long, calé sur le mandat municipal. L’ANCT et les communes bénéficiaires sont intrinsèquement partenaires et notre rôle consiste à animer ce réseau de partenaires, PVD comptant plus de 1 600 communes bénéficiaires. L’idée est de favoriser la mobilisation des services de l’État et de tous les acteurs locaux, par exemple conseil départemental et conseil régional quand ils sont d’accord, autour du projet. C’est une ...