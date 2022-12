Stratégie, fonds d’amorçage, bonus… L’ANS s’équipe pour booster la pratique sportive

Gouvernance

L’Agence nationale du sport accélère sur la mise en œuvre de son plan Impulsion sport, consacré au développement des pratiques sportives. Pour cela, non seulement elle le fait mieux connaître des acteurs concernés, mais elle l’assortit aujourd’hui d’outils financiers incitatifs. En parallèle, elle travaille à faciliter l’information et l’accès à ses dispositifs.

Avec un budget de près de 455 M€ en 2023, l’Agence nationale du sport (ANS) veut faire de cette année celle du déploiement de son plan d’actions pour le développement des pratiques sportives, Impulsion sport. Son élaboration a commencé en juillet 2021 par une large concertation et ses orientations, présentées une première fois lors du conseil d’administration du 15 mars 2022, ont in fine été validées le 6 octobre.

L’ANS veut aujourd’hui le faire connaître pour qu’il soit pleinement mis en œuvre à partir de 2023 et permette d’atteindre l’objectif, fixé par Emmanuel Macron, de 3 millions de pratiquants supplémentaires d’ici 2024. Frédéric Sanaur et Agathe Barbieux, respectivement directeur et directrice du développement de l’ANS, en ont ainsi présenté les détails à la presse, mardi 6 décembre. Puis, ce lundi 12 décembre, ils organisent à Paris la remise des prix de Trophées Impulsion sport à 12 porteurs de projet.

Renforcer l’efficacité

« Jusqu’à présent, il y avait un empilement de dispositifs, sans objectivation de la démarche, explique Frédéric Sanaur. Avec ce plan, des objectifs et des grands axes d’action ont été identifiés. » Impulsion sport est de fait le cadre dans lequel les dispositifs sont désormais ordonnés selon une véritable stratégie. L’objectif est double : renforcer l’efficacité de l’intervention de l’Agence sur le développement des pratiques sportives, et rendre cette intervention plus visible et lisible. Des objectifs visés dans ses trois axes stratégiques.

Premier axe : « Faciliter », en l’occurrence d’abord l’accès à la pratique sportive des publics et territoires qui en sont les plus éloignés. L’action-phare est le programme « 5000 équipements de proximité », doté de 200 M€ et accompagné d’un soutien aux projets visant à diversifier les utilisateurs. À fin 2022, première année de sa mise en œuvre, 2129 équipements – très divers- ont été soutenus et 1100 collectivités accompagnées. Mais dans cet axe, il s’agit aussi de faciliter l’accès aux dispositifs de l’ANS pour les associations, par la digitalisation des demandes de subventions (actuellement encore en format papier) ou encore par la refonte de son site internet.

Deuxième axe : « Moderniser ». Le but est ici d’accompagner la transformation numérique du mouvement sportif, notamment par un appel à projets spécifique qui a été lancé en 2021 auprès des fédérations. Un deuxième volet consiste à soutenir la professionnalisation des salariés des structures sportives et de leur encadrement, ainsi qu’une montée en compétences des bénévoles.

Troisième axe : « Responsabiliser ». Les dispositifs rassemblés derrière cet objectif soutiennent les actions en faveur du développement durable, de l’équité territoriale ou encore de la protection des pratiquants, notamment au travers de l’appel à projets Impact 2024 ou encore du volet rénovation énergétique des équipements du Plan de relance.

2,5 M€ supplémentaires pour les territoires

Pour inciter les différents acteurs du monde sportif à poursuivre ces axes stratégiques du plan Impulsion sport, l’ ANS met en place deux dispositifs financiers qui doivent servir de leviers. Le premier est un fonds d’amorçage que l’ANS crée pour soutenir les « projets emblématiques » qu’elle a sollicités des membres des Conférences régionales du sport et Conférences régionales des financeurs.

Jeudi 8 décembre, le CA de l’ANS a voté un budget de 2,5 M€ pour ce fonds d’amorçage. Pour en bénéficier, le projet doit viser une digitalisation, la professionnalisation ou le développement d’infrastructures sportives. Il doit par ailleurs rassembler un minimum de 3 co-financeurs. « Cela permettra de s’aligner entre acteurs, assure Frédéric Sanaur, et, grâce au financement complémentaire que nous apporterons, d’accélérer les logiques que nous visons et même élargir le territoire d’impact des actions. »

Un bonus incitatif pour les fédérations

Autre levier : un financement complémentaire apporté aux fédérations sportives dans le cadre des contrats de développement. Conditions pour l’obtenir : là encore, conduire des projets de digitalisation, de professionnalisation ou de développement de nouveaux concepts d’équipements.

« C’est un bonus : il s’agit de mieux positionner nos financements, explique Frédéric Sanaur, non pas dans une logique punitive, mais au contraire incitative. » Ce qui nécessitera, admet-il, d’être davantage capable d’évaluer les dispositifs et de mesurer l’impact des actions. C’est pourquoi l’ANS s’est aussi donné pour objectif de « coordonner l’exploitation des données sur la pratique sportive et leur utilisation opérationnelle dans l’écosystème sportif ».