Bénévolat sportif : pour un passage à l’action, sans plus attendre

Sport

Publié le 15/12/2022 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Groupes de réflexion, ateliers, consultations… Sur le terrain du bénévolat sportif, des voix s’élèvent face à la méthode gouvernementale destinée à «impulser une nouvelle dynamique», autour notamment d’une meilleure reconnaissance et d’une simplification de la vie administrative des clubs.

Deux ministres et deux secrétaires d’État (1) qui « s’unissent pour créer une nouvelle dynamique avec un portage interministériel fort, en faveur des bénévoles qui s’engagent dans le sport »… La promesse date du 5 décembre dernier, journée mondiale du bénévolat, au terme d’un atelier baptisé « Impulsion Politique et Coordination Stratégique » sur le bénévolat sportif, tenu au Conseil Economique Social et Environnemental (CESE). Et des travaux, articulés autour de « trois axes porteurs d’évolutions », comme il l’est mentionné dans le communiqué de presse interministériel qui a suivi : la reconnaissance et la valorisation des compétences, un « choc de simplification » de la vie associative et la promotion de l’engagement des jeunes et des femmes au sein des instances dirigeantes.

Sur le terrain, les réactions apparaissent mitigées. « Nous ne pouvons pas dire grand-chose sur les axes », reconnaît Arnaud Saurois, maître de conférences associé ( STAPS ) à l’Université de Poitiers. En revanche, poursuit-il, « cela fait 20 ans que je m’intéresse à ces questions. Et donc 20 ans que j’entends les appels à l’aide des bénévoles, 20 ans que l’on organise des conférences, des ateliers, etc. Résultat, ma déception est à la hauteur de mes attentes. »

Tenter, expérimenter…

L’universitaire fait notamment référence au lancement du groupe de travail centré sur la validation des acquis de l’expérience (VAE) afin que les « les bénévoles sportifs deviennent les champions de la VAE » (dixit le gouvernement). Mais surtout à l’approche adoptée concernant le « choc de simplification » : lancement d’une consultation en ligne dès ce mois de décembre – « qui permettra aux associations de remonter très concrètement ce qu’elles veulent voir changer » – avant une synthèse des contributions en janvier 2023, puis des ateliers et enfin l’organisation d’Assises nationales de la simplification administrative, au printemps prochain… « Nous avons fait suffisamment de groupes de travail et autres missions de réflexion si bien que nous avons déjà des réponses », reprend-il.

Président de l’association Recherches & Solidarités, Jacques Malet se montre également dubitatif : « Je crois à une avancée dans ce domaine de la simplification. Mais je m’interroge sur le chemin proposé qui lui, n’est pas vraiment porteur de simplification. Mais sur le terrain, il faut bien comprendre que les bénévoles, sportifs notamment, sont arrivés aux limites de l’insupportable. » En particulier au niveau administratif, à travers notamment la lourdeur de dossiers à remplir concernant par exemple les appels à projets ou les demandes d’aides diverses. Pour les 3,5 millions de forces vives réparties dans 360 000 associations, le temps presse donc.

« La question doit désormais porter sur le concret », reprend Arnaud Saurois. « Nous attendons tous des actions qui changent la vie des bénévoles. Il y a urgence à tenter, à expérimenter et peut-être à se tromper. Et ceci n’empêche d’ailleurs pas de poursuivre les réflexions, dans le même temps. »