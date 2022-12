Ecoles ou établissements REP et REP+ : le bénéfice de l’indemnité de sujétions est étendu

Education

Publié le 09/12/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels Education et Vie scolaire, Textes officiels santé social, TO parus au JO

Un décret du 8 décembre étend le bénéfice de l’indemnité de sujétions aux psychologues de l’éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » (PsyEN-EDO), aux personnels sociaux et de santé (corps des assistants de service social, corps des conseillers techniques de service social, corps des médecins de l’éducation nationale et les deux corps d’infirmiers), non affectés mais qui exercent leurs fonctions dans les écoles ou établissements REP et REP+.

Le bénéfice de l’indemnité de sujétions est aussi ouvert aux assistants d’éducation et aux accompagnants des élèves en situation de handicap.

Le décret permet aussi d’étendre le bénéfice de l’indemnité de fonctions dévolues aux inspecteurs en charge du pilotage d’au moins un réseau REP ou REP+, aux conseillers pédagogiques de circonscription qui assurent l’animation pédagogique d’au moins un réseau REP ou REP+ et aux inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux référents et aux inspecteurs de l’éducation nationale référents d’au moins un réseau REP ou REP+.

Ce texte entre en vigueur au 1er janvier 2023.

Un arrêté du même jour modifie quant à lui l’arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire ».