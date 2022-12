L’égalité des genres, un sujet éducatif, revendique l’ANDEV

Education

Publié le 09/12/2022 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

L’ANDEV a consacré son 30e congrès annuel, qui s’est tenu à Evian du 7 au 9 décembre 2022, à la lutte contre le déterminisme de genre. « Une injustice éducative criante » dont les directeurs d’éducation sont appelés à se saisir pour interroger leurs pratiques professionnelles.

« Agir pour l’égalité des genres » : pour son congrès annuel, qui s’est déroulé à Evian du 7 au 9 décembre 2022, l’Association nationale des directeurs et des cadres de l’éducation des villes et des collectivités territoriales (ANDEV) n’a pas choisi un sujet consensuel. « Oui, c’est un congrès engagé et nous avons agité un chiffon rouge, convient Rozenn Merrien, la présidente de l’association. Mais nous sommes là pour expliquer qu’il s’agit d’une question éminemment éducative ! »

Les organisateurs et organisatrices ont certes reçu des mails outrés affirmant le contraire. Mais le nombre d’inscrits, plus de 250, vient prouver l’intérêt que suscitent les inégalités de genre pour des cadres éducatifs qui doivent à la fois guider les élus, et faire prendre du recul aux équipes en contact avec les enfants.

Interroger les politiques publiques

Si la thématique de l’égalités des genres s’est imposée à l’ Andev en préparant le congrès, plutôt que la simple question de l’égalité filles/garçons, « nous nous sommes rendu compte que nous n’étions pas des experts du sujet », reconnaît Rozenn Merrien. D’où la nécessité d’inviter les cadres de l’éducation à interroger les politiques publiques et leur mise en œuvre à l’aune du genre.

Car le genre est une approche sociologique qui permet de comprendre comment la société attribue aux hommes et aux femmes des rôles assignés et des obligations, créant une hiérarchie et des inégalités. Sébastien Chauvin, sociologue et professeur associé à l’Institut des sciences sociales de l’Université de Lausanne, qui est intervenu en ouverture du congrès, parle même de la « cosmologisation » du genre, qui n’est pas juste une manière de classer les êtres humains, mais aussi les objets, l’espace, et de donner du sens au monde qui nous entoure. Le genre va alors produire « de la continuité symbolique », dans une logique circulaire.

« Les objets ainsi perçus par les lunettes du genre, vont être utilisés en retour pour justifier l’ordre social genré. » Or on sait à quel point il est difficile de déconstruire les idées reçues une fois qu’elles ont envahi notre inconscient, en particulier dès le plus jeune âge.

Redéfinir le modèle de l’éducateur

« Les acteurs éducatifs n’ont pas forcément conscience de l’imprégnation culturelle, ni de la façon dont ils interviennent dans la reproduction des stéréotypes. Comment accompagner nos animateurs, nos agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem), nos agents des crèches, pour changer leur posture ? Il faut redéfinir un modèle de l’adulte éducateur », martèle Rozenn Merrien. Car les enfants sont des éponges.

« Ils imitent les adultes et répondent à leurs injonctions, positives comme négatives. Ils intègrent très vite la censure », détaille Cléolia Sabot, sociologue de l’enfance et de l’éducation, et doctorante en sciences sociales à l’université de Lausanne, qui intervenait avec Sébastien Chauvin. « Ils adoptent rapidement ce qui est considéré comme un comportement conforme. D’où le danger des cultures ludiques genrées qu’on peut leur proposer », prévient-elle.

Le jeu libre, voie royale vers les stéréotypes

Et la sociologue de mettre en garde contre le jeu libre, où les enfants seraient laissés à eux-mêmes sans régulation de l’adulte. « L’enfant n’est pas innocent des rapports sociaux. Le jeu libre est la voie royale vers les stéréotypes ! Les enfants vont construire leurs jeux à partir de leurs cadres de référence et reproduire les stéréotypes. Sans un adulte qui accompagne, ils ne pourront pas s’ouvrir à d’autres espaces symboliques. »

Ainsi « dégenrer » une cour d’école en la réaménageant ne suffira pas. Il faudra aussi observer les enfants, les sonder, et les accompagner dans les nouveaux usages.

Rôle de la formation

Dans son discours inaugural, Rozenn Merrien a rappelé que les professionnels de l’éducation devaient lutter au quotidien « contre les stéréotypes qui assignent aux femmes et aux hommes des rôles et des charges », dans une société où, « les préjugés sexistes brident les personnalités et limitent les opportunités des enfants et des jeunes ».

« Nous avons tous à réinterroger nos pratiques, à nous décentrer de nos propres normes », admet-elle. Pour cela, la formation des agents doit jouer un rôle crucial. Malheureusement, les questions de genres sont encore très peu inscrites dans les parcours de formation des acteurs éducatifs. « Il faut les amener à se remettre en question de manière bienveillante, conseille-t-elle. Car on vient pointer des pratiques et des interactions avec les enfants qui génèrent des inégalités, et qui questionnent leurs pratiques et leur éthique professionnelle », explique la sociologue.

Une formation théorique et appliquée est donc nécessaire pour leur permettre d’adopter une posture réflexive sur leur manière d’agir.

Appréhension des élus

Reste à convaincre les élus de l’importance du sujet. « Face à une personne peu convaincue, il suffit de présenter les faits », conseille Cléolia Sabot. Car les inégalités de genre ont de vraies conséquences dans la vie des enfants.

« Les élus peuvent appréhender la réaction des enseignants, ou des parents, comme cela s’est produit en 2014 lors de la remise en question des « ABCD de l’égalité » », se souvient Rozenn Merrien. À cette époque des parents avaient accusé l’Éducation nationale de prôner l’« indifférenciation sexuelle » alors que ce dispositif pédagogique ne faisait que lutter contre les inégalités entre les filles et les garçons, du point de vue de la réussite scolaire et de l’orientation notamment. Les ABCD de l’égalité ont donc été enterrés.

Il a fallu attendre 2021 pour que la question du genre réapparaisse. Dans sa circulaire de septembre 2021, le ministère donne des clés de compréhension de la situation des élèves transgenres. Un an plus tard, le nouveau ministre Pap Ndiaye annonçait la mise en place d’observatoires sur les LGBT-phobies dans l’éducation nationale. Mais rien d’opérationnel n’a encore vu le jour.