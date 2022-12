Construire ou ne pas construire ?

[EDITO] Aménagement urbain

Publié le 09/12/2022 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Depuis plusieurs mois, des interrogations et des inquiétudes traversent les secteurs de l’immobilier et de l’aménagement urbain. ZAN, Stratégie nationale bas carbone, Plan bâtiment durable… L’Etat doit maintenant exposer une politique globale pour l’aménagement et le logement. Celle-ci ne peut se résumer à une somme de politiques de développement durable.

«Sortir de la croissance immobilière… Une question de survie ? » Un titre d’autant plus étonnant quand on connaît l’organisateur de cette conférence annoncée au Salon de l’immobilier d’entreprise ( Simi ), le 7 décembre : il s’agit de l’un des masto­dontes du bâtiment en France, ­Bouygues immobilier. Cela témoigne des interrogations et des inquiétudes qui traversent les secteurs de l’immobilier et de l’aménagement urbain depuis plusieurs mois, mais aussi de la prise de conscience par tous que l’on ne peut plus construire comme avant.

Dilemme

Mais peut-on encore seulement construire, à l’heure du zéro artificialisation nette ( ZAN ) – qui ne donnera toute son ampleur qu’à compter de 2031 –, et où ? Lors d’une conférence le 29 novembre, la Scet, société de conseil et d’ingénierie de projets, a présenté les résultats d’une étude ­édifiante visant à quantifier les avantages et les inconvénients d’un même projet d’aménagement, selon qu’il est réalisé en extension urbaine ou en densification. La conclusion était – sans surprise – que ce bilan est dépendant du contexte de chaque projet, et que le projet en extension peut se révéler aussi vertueux écologiquement parlant que celui en densification.

Meilleure voie

Difficile, donc, de comprendre quelle est la meilleure voie à suivre pour avoir le moins d’impact sur le climat, d’autant que les ministres de la Transition écologique et du Logement ont parfois du mal à accorder leurs discours, comme on a pu le voir lors du lancement du volet « logement » du Conseil national de la refondation, le 28 novembre, à Paris. L’un défend son portefeuille, et donc la construction pour répondre à la crise du logement. L’autre fait la promotion du ZAN pour contribuer à la réduction des émissions carbone, et donc de la sobriété immobilière.