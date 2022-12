Retraites

Les premières pistes de réforme pour les retraites des agents publics

Publié le 09/12/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Olivier Le Moal/ Adobestock

Quelques jours avant les précisions annoncées d’Elisabeth Borne sur la réforme des retraites, la Première ministre elle-même et d’autres membres du gouvernement ont d’ores et déjà dévoilé des mesures envisagées pour les fonctionnaires. Un dossier publié le 7 décembre par le Conseil d’orientation des retraites confirme qu’il n’y a pas de « privilèges » des fonctionnaires justifiant d’harmoniser les règles de calcul de la retraite entre privé et public. En revanche, ce sera le cas pour d’autres sujets… comme l’âge de départ.

