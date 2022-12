Elections professionnelles

Élections professionnelles : 8 décembre, récit d’une journée marathon

Publié le 08/12/2022 • Par Maud Parnaudeau • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

La place Colbert. Jean-Michel Nossant/La Gazette

Urnes, tirage au sort, vote électronique : à Rochefort, les services mobilisés et les agents jonglent entre les différentes modalités de vote. La Gazette des communes est allée à leur rencontre et a recueilli leurs impressions et attentes vis-à-vis du résultat de ce scrutin.

