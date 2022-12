L’Etat souhaite, avec le concours des collectivités, emmener l’école dans la sobriété

Education

Publié le 08/12/2022 • Par Olivier Schneid • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Le ministère de l’Education nationale a publié jeudi 1er décembre 2022 un «recueil de bonnes pratiques» sur la sobriété énergétique dans les établissements scolaires. Sans communiquer sur un document qui illustre une relation complexe entre l’Etat et les collectivités.

Rédigé par la cellule Bâti scolaire du ministère de l’Éducation nationale (MEN), en lien avec l’Ademe et le Cerema, le document présente dans une première partie des « recommandations » visant à mobiliser les élèves et les personnels sur les enjeux de la sobriété énergétique. Puis des propositions d’actions concernant l’exploitation technique des édifices, « afin d’alimenter les réflexions des communes ».

Ce « recueil de bonnes pratiques » consacré à la « sobriété énergétique des écoles et établissements scolaires » a été envoyé il y a une semaine aux recteurs d’académie et aux directeurs et chefs d’établissements des quelque 60 000 écoles, collèges et lycées que compte le pays. Il a aussi été mis en ligne sur le site du MEN dédié à cette thématique . Une diffusion étonnamment discrète sur un sujet pourtant d’actualité brûlante. Mais qui touche un domaine dans lequel la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales est une question sensible.

Sémantique

Soumis à « consultation » entre fin septembre et début novembre de sept associations d’élus ( AMF , AMRF , APVF , France urbaine, Villes de France, ADF , Régions de France), le texte, dans sa première version dénommée « guide », a été rebaptisé « recueil de bonnes pratiques » à la demande des départements, jugeant l’appellation initiale trop « injonctive sur des compétences qui ne sont pas celles de l’État ». Ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’il rappelle en préambule quel acteur est responsable de quoi et souligne que les collectivités territoriales « ont engagé la transition écologique (de leur) parc scolaire ». Un peu de diplomatie pour arrondir les angles, alors que le monde local ne s’est manifestement pas remis de la « concertation nationale » engagée sous le précédent quinquennat par le ministre Jean-Michel Blanquer sans que les collectivités aient été associées à la démarche.

Bon sens

Se donnant d’abord pour objectif la « mobilisation » des personnels de l’Éducation nationale et des élèves, le document liste des mesures ciblant le chauffage, la ventilation, l’éclairage, le numérique, les appareils électriques et l’eau afin de réduire les consommations énergétiques.

Il suggère, notamment, de fixer la température à 19, 18, 16 ou encore 8 degrés selon le niveau de présence dans le bâtiment, éteindre un local non occupé, « ne pas placer de mobilier ou d’objet devant un radiateur », « maximiser l’apport de lumière naturelle » le jour et « fermer rideaux, volets ou stores la nuit », couper les équipements quand ils ne sont pas utilisés et se laver les mains à l’eau froide. Autant de recommandations « frappées au coin du bon sens, qui ont néanmoins le mérite de sensibiliser la communauté éducative à l’usage des locaux municipaux, car ce sont les collectivités qui paient les factures », commente le maire de Trilport (Seine-et-Marne) et référent Éducation de l’Association des petites villes de France (APVF), Jean-Michel Morer. Il y voit une « intention louable » et « s’en servira comme rappel » aux équipes pédagogiques des écoles de son territoire.

S’adapter au contexte

Directeur de la cellule Bâti scolaire au MEN , Sidi Soilmi reconnaît volontiers que ces conseils relèvent du bon sens. Et ils sont d’autant pertinents que « ce n’est absolument pas ce qu’on observe dans la réalité », s’empresse-t-il d’ajouter.

« On a plutôt en France une vision du bâtiment devant s’adapter à nos usages, indépendamment de la saison, et non l’inverse, développe-t-il. Cela donne typiquement ‘‘Je m’habille de la même manière à l’intérieur qu’il fasse moins cinq ou plus 25 degrés à l’extérieur’’. »

Citant encore des éclairages allumés toute la nuit, il évoque « des habitudes de consommation de l’énergie qui ne sont plus compatibles avec le contexte actuel, et le seront de moins en moins ». Or, la seule mobilisation des occupants peut mener à une réduction de 10 à 15% de la consommation énergétique, indique le document.

Auparavant directeur du patrimoine et de la maintenance à la Région Île-de-France, Sidi Soilmi explique être parvenu à 15% d’économies d’énergie avec les lycées « juste en rappelant des éléments de bon sens et en créant une animation autour ». « Ça marche, et ce, quelle que soit la qualité du bâti concerné », insiste-t-il. Pour donner une dimension ludique au sujet, le MEN encourage l’organisation de « challenges », jusqu’à conduire les élèves à réaliser des diagnostics. Des activités à mener, pourquoi pas, « en lien avec la collectivité territoriale ».

Précaution oratoire

Autre suggestion, exploiter le thème de la sobriété énergétique à des fins pédagogiques : dans le cadre de séances d’éducation au développement durable ; en mobilisant les éco-délégués ; en intégrant les thématiques de l’eau, de l’énergie ou du numérique aux enseignements. « Cela peut s’appliquer à toutes les matières, assure Sidi Soilmi. Faire de sa propre école, son collège ou son lycée un support peut aider à toucher davantage l’élève, car cela concerne son quotidien. »

Dans une deuxième partie, le document énumère des actions « relatives à l’exploitation technique ». Cette rubrique commence, à titre de précaution oratoire, par souligner que le sujet « relève des compétences des collectivités territoriales ». Une précision salutaire, commente Jean-Michel Morer. Tandis qu’à l’ADF, on rappelle que le bâti scolaire « est décentralisé depuis une quarantaine d’années » et que « les départements n’ont pas attendu la crise » pour prendre des initiatives en matière d’économies d’énergie.

Les « bonnes pratiques identifiées s’adressent aux communes », insiste d’ailleurs le texte. Elles concernent, par exemple, le regroupement, dans la mesure du possible, des activités « par zones homogènes de chauffage », l’intéressement de l’exploitant à l’atteinte d’objectifs de réduction des consommations ou, a contrario, l’instauration de pénalités si ce n’est pas le cas, la centralisation des contrats de fluides ou encore « la mise en cohérence des plages horaires de chauffage et d’utilisation des locaux ».

« Sortir d’une vision ancienne »

La demande d’aborder des actions relevant, en effet, de la compétence d’une collectivité émane de l’AMRF, confie Sidi Soilmi. Les maires ruraux ont aussi, indique-t-il, souhaité un accompagnement sur les dispositifs de financement qu’ils peuvent solliciter, afin de les rendre plus « lisibles ». Ce que confirme leur association.

Plus généralement, le représentant du MEN aspire à ce que l’on « sorte d’une vision ancienne » distinguant strictement des sujets, le bâti et la pédagogie, « qui sont à l’intersection de deux périmètres de compétences », défend-il. Et à « réinventer » la relation de travail entre l’État et les collectivités. Telle est, justement, la raison d’être de l’instance de dialogue formée mi-septembre par le ministre Pap Ndiaye, dont la prochaine réunion se tiendra le 15 décembre. Avec, notamment, la sobriété à l’ordre du jour.