Cirques animaliers : les maires sortent les griffes

Cirques

Publié le 12/12/2022 • Par Mathilde Elie • dans : A la une, France

La loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale prévoit l’interdiction des cirques animaliers à compter du 1er décembre 2028. Mais plusieurs élus souhaitent d’ores et déjà freiner leur venue en ville... sans en avoir le pouvoir.

« La mairie de Marseille exige le départ d’un cirque mettant en scène des animaux », « A Blois, le cirque Zavatta et ses animaux priés de quitter les lieux », « Melun se prononce contre les cirques et spectacles avec animaux sauvages et domestiques »…

Ces derniers mois, les conflits entre des communes et des cirques se multiplient. D’un côté des circassiens qui ne pourront plus présenter d’animaux non domestiques dans leurs spectacles à compter du 1er décembre 2028, de l’autre des élus soucieux d’afficher leur engagement pour la cause animale et qui trouvent ces délais trop longs.

Arrêtés ou vœux municipaux

C’est le cas de Jean-Baptiste Hamonic, maire (Modem) de Villepreux (Yvelines). « Notre équipe municipale et notre population sont très attachées à ces enjeux. Cela fait partie de nos ...

