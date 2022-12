« Laisser installer des AESH privés à l’école constituerait une grave rupture d’égalité »

Scolarisation des enfants handicapés

Publié le 21/12/2022 • Par Valérie Brunet • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, Actu expert santé social

Faute d’AESH en nombre suffisant employés par l’État, certaines familles recherchent un accompagnant privé. Paul Devin, président de l'Institut de Recherches de la Fédération Syndicale Unitaire réagit sur ce qui semble se passer dans les établissements scolaires quant à l'accompagnement d'enfants en situation de handicap.

Comment vous êtes-vous rendu compte de l’existence d’AESH privés dans les établissements scolaires ?

Il y a environ un an, je suis alerté par des AESH qui me disent qu’elles ont entendu parler de recrutements dit privés. Mais, ce n’est pas parce qu’il y a des petites annonces d’offres d’emplois privés, financés par les parents, qu’il y a recrutement. Au mois de mars 2022, je tombe par hasard sur ce type d’annonce relayée par un centre de ressources sur l’autisme en Île-de-France. J’appelle en me faisant passer pour un AESH. On m’explique que je vais pouvoir être recruté par des familles pour les temps scolaire et familial, avec d’énormes avantages : 35 heures par semaine, un seul enfant à s’occuper. Des associations proposent ainsi aux parents de leur trouver un accompagnant privé. Les situations sont rares mais elles existent, notamment en région parisienne.

Si ces faits sont confirmés, quelles sont les incidences ?

Ça va priver le secteur public d’un certain nombre de ressources car les contrats privés sont plus intéressants que les contrats publics. Les AESH employés par l’État peuvent avoir plusieurs enfants à s’occuper, sur plusieurs établissements alors que l’accompagnant privé n’aura qu’un seul enfant à gérer.

Les temps de travail des agents publics sont contraints, souvent à temps partiel alors que les parents proposent un temps plein. Ceux qui vont avoir le choix, qui ont les moyens, vont recruter les plus diplômés. Ils vont bénéficier qualitativement d’un service.

Je comprends les familles. Certaines sont désespérées car leur enfant n’a pas d’AESH ou sur des volumes réduits par rapport aux préconisations de la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées. Mais laisser installer des AESH privés à l’école constituerait une grave rupture d’égalité. La quasi-totalité des familles dont les parents travaillent n’ont pas les moyens de se payer un AESH. Il y a un réel problème politique et social car il est évident que si jamais l’État laisse s’installer cette inégalité de traitement, elle sera amenée à se développer. C’est anormal.

Concrètement, dans l’établissement scolaire, comment cela peut se traduire ?

L’AESH privé répond aux consignes données par l’employeur, et donc par les parents. Il y a un lien de subordination. Une conflictualité est possible pour l’accompagnant privé entre les directives émises par les familles et celles de l’enseignant. Il peut être tiraillé entre les deux parties. Plusieurs interrogations se posent : comment la situation est gérée si un AESH privé blesse un autre élève par exemple ? En dehors du temps scolaire, comment s’opère la liaison entre les temps de classe et la pause méridienne ?

Ces questions interpellent. D’autres, comme celles de Charlotte Leduc et Paul Vannier, députés de La France insoumise – Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale et de Marie-Arlette Carlotti, sénatrice, membre du groupe socialiste, écologiste et républicain, restent, à ce jour, sans réponse du Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.