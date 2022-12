Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 3 au 9 décembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Dans les objectifs – Une production de 107 kt par an d’ici 2030, installation de 225 stations en 2025, 1000 bus en circulation attendus en 2026… Tel est, en résumé chiffré, le bilan de l’étude « Trajectoire pour une production hydrogène à 2030 », présenté par l’association France Hydrogène cette semaine. En se basant sur le développement actuel et les projets locaux (en cours ou réalisés autour des stations de production et de distribution), l’association estime que les objectifs de production seront atteints, voire dépassés. Les Echos dresse un état des lieux actuel de la filière et rappelle tout ce qui bloque encore pour accélérer le mouvement : le cadre réglementaire et les prix toujours trop élevés [lire aussi notre article].

Jeux de loi – Alors que le projet de loi d’accélération des énergies renouvelables est actuellement en débat à l’Assemblée nationale, un article de France Info fait le point sur les diverses mesures qui bloquent, autant à gauche qu’à droite. Si les sénateurs LR ont bien voté le texte, leurs homologues de l’Assemblée, eux, veulent imposer un droit de véto aux maires. Qu’ils soient directement concernés par un projet ou à la tête d’une commune limitrophe. Et, à gauche comme à droite, on se rejoint pour combattre la reconnaissance « de raison impérative d’interêt public majeur », qui limiterait la possibilité de recours juridiques. Le gouvernement prévoit de réécrire cette disposition.

Une coupure peut en cacher une autre – L’éventualité de coupures d’électricité cet hiver [lire aussi notre article] agite aussi le secteur des transports. Selon Le Figaro, en Ile-de-France, le RER et le métro, qui bénéficient de canaux d’alimentation spécifiques, devraient être épargnés, contrairement aux trams. En province, on s’organise déjà entre opérateurs de transport et préfectures pour mettre en place des plans de transports adaptés mais tous craignent d’être prévenus trop tardivement. Ils espèrent l’être à J-3. Enfin, concernant le ferroviaire, le gouvernement se décharge sur SNCF Réseau et Voyageurs pour informer les voyageurs et anticiper des modifications de trajets et gérer l’éclairage des gares et des quais.

T’emballe pas – La Commission européenne a présenté ces derniers jours un projet de règlement visant à renforcer la lutte contre les déchets d’emballage [le texte, en anglais, est à consulter ici]. Le but est de diminuer ces déchets en limitant, par exemple, les emballages inutiles et en promouvant des solutions réutilisables. Les emballages à usage unique, eux, pourraient être interdits dans les restaurants et cafés. Autres mesures : rendre recyclables tous les emballages d’ici 2030 et la mise en place de consignes obligatoires pour les bouteilles en plastique et les canettes en aluminium d’ici 2029 [lire aussi notre article].

Un train d’avance – Si l’annonce du président Macron à propos de la création de lignes RER métropolitaines a été très reprise médiatiquement, elle a beaucoup surpris pour une question de timing. Car, comme le rappelle Le Monde, les collectivités locales planchent déjà sur la question depuis longtemps. Après Bordeaux [lire aussi notre article], le quotidien du soir présente notamment le grand projet strasbourgeois et alsacien, qui se concrétise ce mois-ci après des années de préparation. Dans le détail, le nouveau Réseau express métropolitain européen prévoit un train toutes les demi-heures, 7 lignes nouvelles, 120 trains supplémentaires par jour et la desserte de la plupart des gares situées à moins de 40 km de Strasbourg.

Le (bon) air de la montagne – L’Etat, l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence Alpes-Côte-d’Azur ont signé une nouvelle convention interrégionale du massif des Alpes (Cima). Comme l’explique Le Dauphiné Libéré, ce programme, doté de 250 millions d’euros, a pour objectif d’accompagner les territoires de montagne dans l’atténuation de l’impact de leur développement sur l’environnement et les accompagner dans l’adaptation sociale et économique au changement climatique.

Le coup de la panne – On en sait un peu plus sur la première REP des véhicules hors d’usage. Actu Environnement explique en effet que le décret encadrant cette filière a été publié avec près d’un an de retard en raison de l’opposition de certains professionnels. Périmètre d’action, objectifs, financement…, le texte, consultable ici, fixe toutes les modalités.

Et aussi…

L’association Générations futures dénonce les lobbies engagés contre le règlement européen contre les pesticides [communiqué] ;

L’augmentation du passe Navigo freiné par un coup de pouce de l’Etat [Le Parisien].