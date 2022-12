La bonne santé très incertaine des petites villes

Finances locales

Imaginer que la bonne santé globale des petites villes en 2021 est rassurante pour les années à venir est faux. L’association des petites villes de France (APVF) alerte sur les conséquences d’une crise énergétique qui va conduire les maires à réduire les investissements, impactant le carnet de commandes des entreprises.

Chiffres-clés Budget total hors dette des petites villes (budgets annexes inclus) : 36,5 milliards d'euros, soit 36 % du budget total hors dette des communes (hors ville de Paris). +3,3 % par rapport à 2020, dû au contrecoup après le ralentissement de 2020 qui avait enregistré -1,9 % par rapport à l’année précédente (mais la hausse de 2,8 % des dépenses de fonctionnement est à comparer avec 2019 et elle n’est alors plus que de +0,8 %).

Tarifs des services : + 18, 2 % en moyenne, qui participent à l’augmentation des recettes de fonctionnement (+ 2,9 %), malgré des recettes fiscales peu dynamiques (+ 1,0 %) impactées par la suppression d’une partie des bases sur les locaux industriels, remplacée par des compensations fiscales.

Épargne brute : +3,6 %. Cet autofinancement a permis de financer un tiers des investissements, complété par les recettes propres d’investissement pour plus de la moitié, et par le recours à l’emprunt. . Investissements : hausse de 301 à 314 euros par habitant, soit + 4,3 %.

Encours de dette : -2,7 % , pour atteindre en moyenne 780€ par habitant. Le niveau de trésorerie a progressé de 13 %.

Au premier coup d’œil, ça ne va pas si mal que cela pour les petites villes, mais quand on s’écarte des données de 2021 pour observer 2022 et se projeter sur 2023, on constate que la crise énergétique -qui représentait déjà 5 % des dépenses de fonctionnement dans les plus petites strates, en 2021- laisse poindre une bonne santé plus que relative. Face à des lendemains incertains alors que le présent rend la gestion courante difficile, les maires des communes de 2 500 à 25 000 habitants sont inquiets.

Absence de section investissement dans le budget

Situation financière favorable. Voici ce qui pourrait résumer la 8ème édition du « Regard financier des petites villes », réalisée par la Banque postale et l’association des petites villes de France (APVF) d’après les résultats de l’année 2021. Mais l’erreur serait de ne pas regarder au-delà et d’imaginer que la réouverture des services et la reprise ont signé une embellie durable, après l’année 2020 marquée par le confinement. Car plombés par l’envolée des coûts de l’énergie, assortie de la revalorisation indiciaire, les maires refusent d’hypothéquer l’avenir et s’ils ont un peu de trésorerie, ils vont préférer la conserver pour des lendemains qui déchantent.

« Des travaux vont être reportés ou annulés » assure Christophe Bouillon, maire de Barentin (Seine-Maritime) et président de l’APVF. « « Des maires n’auront même pas de section investissement à leur budget », complète Antoine Homé, maire de Wittenheim (Haut-Rhin) et vice-président de l’association. Pour le maire normand, le risque est que cette absence de chantiers pèse lourd sur le tissu économique local, avec des carnets de commandes trop allégés pour les entreprises. En outre, différer des travaux nécessaires, sur les réseaux ou la voirie, notamment, entraîne une plus forte dégradation et des coûts « plus conséquents, plus tard. » Il affirme n’avoir jamais connu pareille situation, « même pendant la crise de 2008-2009. »

Un trompe l’œil

Pour le président des petites villes, le regard porté « sur l‘ensemble des communes est « en trompe l’œil. D’autant que les situations sont très différentes selon les strates, avec des particularités encore pour celles qui supportent de lourdes charges de centralité et d’importantes consommations d’énergie, afin d’alimenter « des bâtiments, écoles ou gymnases, des kilomètres de rues à éclairer et des véhicules à faire rouler pour rendre les services à la population », détaille Christophe Bouillon. Pour lui, il y a un seuil critique pour les communes de 10 000 à 25 000 habitants, qui ne transfèrent que très rarement leurs charges vers une communauté urbaine ou une métropole.

À noter aussi qu’avec une épargne quasi stable en 2021, les communes de moins de 5000 habitants restent « fragilisées par la crise sanitaire, alors qu’elles étaient jusqu’alors plus épargnées que les localités du haut de la strate », précise l’étude de la Banque postale. « Ces écarts devraient se creuser en 2022 et 2023 », en raison de la crise énergétique, notamment. Les dépenses d’énergie sont « sensiblement plus élevées » dans les petites villes du bas de la strate : 5,3 % des dépenses réelles de fonctionnement dans les communes de moins de 5 000 habitants, contre 3,8 % dans celles de plus de 15 000 âmes. «L’APVF et la Banque postale estiment qu’il faudra donc porter « une attention particulière à ces petites villes déjà ébranlées par la crise sanitaire. »

