Sûreté, sécurité, mixité : deux référents pour les sapeurs-pompiers

Sécurité civile

Publié le 08/12/2022 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, Actu prévention sécurité, France, Textes officiels prévention-sécurité, Textes officiels RH, TO parus au JO, Toute l'actu RH

Les Sdis vont pouvoir se doter de référents "mixité et lutte contre les discriminations" et "sûreté et sécurité". Un décret publié au Journal officiel du 8 décembre définit en effet les modalités de leur désignation et leurs missions.

Un décret du 7 décembre, pris pour l’application du II de l’article 56 de la loi du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile, définit les modalités de désignation et les missions du référent mixité et lutte contre les discriminations et du référent sûreté et sécurité dans les services d’incendie et de secours.

Le projet de texte avait été examiné, le 26 octobre, par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), trois jours après l’agression de pompiers lors d’une manifestation lycéenne à Tours. Il avait fait l’objet d’un avis unanimement favorable.

Modalité de désignation

Le référent mixité et lutte contre les discriminations et le référent sûreté et sécurité sont désignés conjointement par le préfet et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours, pour une durée fixée par ces derniers.

Ils sont choisis, après un appel à candidatures, parmi les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les autres agents publics du service d’incendie et de secours. La quotité de temps de travail consacrée à ces attributions est précisée dans l’arrêté portant désignation ainsi que dans les lettres de mission précisant leurs missions, positionnement et moyens.

Leur désignation ainsi que les informations nécessaires permettant de se mettre en rapport avec ces référents sont portées, par tout moyen, à la connaissance des agents et des sapeurs-pompiers volontaires.

Le service d’incendie et de secours leur assure un accès aux formations adaptées en fonction de leurs missions et de leur profil.

Leurs missions

Ces référents rendent compte de leurs missions devant la formation spécialisée du comité social territorial et sont associés à ses travaux.

Le référent mixité et lutte contre les discriminations assure les missions suivantes :

l’information et la réalisation d’actions de sensibilisation des agents et des sapeurs-pompiers volontaires, ainsi que le suivi des formations portant sur le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que la promotion de la diversité et la lutte contre les discriminations ;

le conseil aux agents, aux sapeurs-pompiers volontaires et aux services, sur des questions d’ordre général liées aux discriminations et à l’égalité professionnelle ainsi que sur des situations individuelles d’agents ou de sapeurs-pompiers volontaires victimes d’actes de discrimination. Le signalement par un agent ou par un sapeur-pompier volontaire s’estimant victime ou par un témoin est recueilli et traité dans le cadre du dispositif prévu par l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique ;

la réalisation d’un état des lieux des politiques de promotion de la diversité et de l’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations menées par le service d’incendie et de secours et le cas échéant, la production de recommandations et la participation à l’élaboration comme à la mise en œuvre d’un plan d’action par l’autorité territoriale ;

la participation à l’élaboration du rapport social unique prévu par l’article L. 231-1 du code général de la fonction publique, en particulier concernant ses données relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la diversité, à la lutte contre les discriminations et au handicap.

Le référent sûreté et sécurité assure, quand à lui, ces missions :