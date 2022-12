L’Inet lance une concertation sur son nouveau projet

formation

Publié le 08/12/2022 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Il y a vingt-cinq ans, l'Institut national des études territoriales naissait à Strasbourg. L'établissement s'apprête à passer un nouveau cap et en appelle à une large contribution de différents acteurs, comme l'expliquent son directeur, Belkacem Mehaddi, et le président du Centre national de la fonction publique territoriale, François Deluga.

Chiffres-clés Chaque année, l'Inet c'est : 170 futurs cadres dirigeants en formation initiale

4 000 stagiaires, cadres dirigeants ou cadres territoriaux en poste, accueillis en formation continue

80 personnes mobilisées dans la formation et l’accompagnement des cadres dirigeants en poste et en devenir

200 collectivités ou structures accueillant des élèves en stage individuel et en projet collectif

En 2021, près de 900 cadres dirigeants territoriaux, chercheurs, experts et spécialistes d'horizons divers qui ont été amenés à intervenir lors des formations de l'Inet

L’Inet fêtera cette année, le 14 décembre aux ETS, ses vingt-cinq ans d’existence. Un événement qui se veut une mise à l’honneur d’acteurs engagés quotidiennement aux côtés des élus, sur le terrain.

Et ce n’est qu’un début : une stratégie globale de communication se dessine peu à peu pour diffuser un message de fierté d’œuvrer avec et grâce aux agents publics. « Ce ne sont pas des salariés normaux, ils servent l’intérêt général » : un sens de l’action que le président du CNFPT, François Deluga, veut voir infuser en dehors de la sphère publique. C’est le sens du site metiersterritoriaux.fr, lancé au congrès des maires par le CNFPT et la FNCDG, pour, notamment, valoriser la richesse et la diversité des métiers de la ...