Les sénateurs plaident pour une évolution des métropoles de Lyon et Aix-Marseille-Provence

Métropoles

Publié le 08/12/2022 • Par Pascale Tessier • dans : France

Évaluant les métropoles distinctes de Lyon et d’Aix-Marseille-Provence, les sénateurs préconisent des modifications qui permettent de tisser des liens avec les territoires voisins et d’entendre la parole des maires ou de simplifier la procédure pour les communes qui veulent en sortir.

Hors de question de remettre leur existence en cause, mais revoyons la copie : telles sont les conclusions d’un rapport d’information de la commission des lois du Sénat(1), à l’issue d’une mission transpartisane d’évaluation qui s’est penchée sur les métropoles de Lyon et d’Aix-Marseille-Provence.

Un travail que la commission des lois du Sénat a jugé nécessaire, non pas pour l’impact sur les territoires respectifs mais parce que l’enjeu des deux plus grandes métropoles après l’Ile-de-France doit être considéré comme « national ». Il s’agit d’un rapport « qui ne cache rien, et ne cherche pas à ne pas dire les choses » insiste François-Noël Buffet, (Les Républicains, Rhône), président de la commission des lois.

