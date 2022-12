Politique éducative : l’inspection générale invite à revoir les rapports entre l’État et les collectivités

Education

Publié le 13/12/2022 • Par Malika Butzbach • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Pour l’IGESR, « l’articulation des compétences entre l’État et les collectivités dans le domaine de l’éducation n’a pas encore trouvé son équilibre institutionnel et son degré de maturité opérationnelle ». Dans son rapport thématique 2021, publié en novembre 2022, l’inspection générale invite à « refondre les instances nationales, académiques et locales » et à « confier aux instances territoriales une fonction de co-construction des projets éducatifs locaux ».

Etat et collectivités locales

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

« L’articulation des compétences entre l’État et les collectivités dans le domaine de l’éducation n’a pas encore trouvé son équilibre institutionnel et son degré de maturité opérationnelle », estime l’ IGESR . Dans son rapport thématique 2021, daté de mars 2022 mais publié fin novembre, l’inspection examine les modalités de coopération entre ses acteurs dans les politiques de l’enfance, de l’éducation et de la jeunesse.

Concernant les politiques éducatives, les collectivités jouent un rôle dans les domaines du bâti scolaire, du transport d’élèves, de l’orientation, du numérique éducatif, de la restauration et du temps périscolaire. Toutefois, l’État demeure très largement prescripteur, en témoignent les récents dispositifs ciblés sur les zones urbaines avec la création des cités éducatives ; ou dans les départements ruraux avec les territoires éducatifs ruraux.

Les collectivités paient un quart de la dépense intérieure d’éducation. Si elles ont acquis, avec ce poids financier, une place incontournable, cela a induit une inégalité entre les régions. Mais alors qu’elles demeurent incontournables pour le fonctionnement du système scolaire, la place des collectivités est contestée dans les instances. Voulant dépasser leur « rôle de prestataire », elles souhaitent « participer à la définition de projets éducatifs et à leur conception ». L’articulation souhaitée avec les services centraux et déconcentrés de l’État apparaît « encore imparfaite, parfois instable et en attente des décisions de fond qui permettraient d’appliquer réellement le principe de « libre administration » ».

Une différence de culture et de priorités entre les acteurs

Quels sont les freins de cette articulation ? Le rôle des instances de concertation est rendu difficile par la différence de culture entre les acteurs. Une difficulté accentuée par des priorités différentes : l’État cherche l’uniformité sur le territoire tandis que les collectivités défendent leurs intérêts locaux.

Les inspecteurs généraux pointent aussi le manque de concertation lors de la conception des réformes. « Cette demande de co-construction se heurte à la complexité des instances consultatives ou décisionnelles existantes, qui semblent freiner l’ambition d’une articulation réelle et sérieuse, ou à des postures de prudence qui contraignent un rôle plus prégnant des collectivités. »

Concernant les instances locales, notamment les conseils d’école et conseils d’administration des établissements, dans lesquelles siègent les élus locaux, les relations devraient être de nature différentes car « centrées sur la co-construction de projets éducatifs propres au territoire concerné ». Mais les auteurs constatent que cela n’est pas le cas. « Outre la méfiance persistante d’une partie des équipes éducatives à l’égard des élus locaux, sur fond de contestation de leur légitimité à intervenir dans le champ d’une éducation qui doit rester nationale à leurs yeux, est fréquemment citée l’absence physique des élus aux réunions du conseil et dans certains cas leur difficulté à répondre concrètement aux besoins exprimés, souvent pour des raisons budgétaires. »

Une réflexion à mener sur l’orientation

L’ IGESR propose en premier lieu de refondre les instances nationales, académiques et locales, en dissociant celles qui relèvent de la concertation de celles qui relèvent du dialogue social et confier aux instances territoriales une fonction de co-construction des projets éducatifs locaux. À noter que depuis la rédaction de ce rapport, Pap Ndiaye a installé une instance de dialogue entre le ministère et les collectivités locales, le 22 septembre. D’autres recommandations concernent une refonte des instances actuelles, notamment une « véritable gouvernance interministérielle des dispositifs ».

Parmi leurs recommandations, les auteurs de rapport évoquent l’engagement d’une réflexion sur les modalités d’une gouvernance nationale relative à l’information et à l’orientation en associant l’ensemble des acteurs. « Il s’agira de venir en appui des instances territoriales déjà installées afin de promouvoir une meilleure articulation entre les politiques territoriales et nationales », mais aussi de « favoriser les équités territoriales par un échange permanent d’informations et de pratiques ».