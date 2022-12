Rénovation énergétique : que faire pour le patrimoine non protégé ?

Patrimoine

Publié le 08/12/2022 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Le Sénat a auditionné le 6 décembre Guillaume Poitrinal et Célia Vérot, respectivement président et directrice générale de la Fondation du patrimoine. Ces derniers ont alerté les sénateurs sur la menace que la rénovation énergétique fait peser sur le bâti à caractère patrimonial non protégé. Ils leur ont soumis une solution.

Des villages enlaidis par des maisons à pans de bois et des demeures en pierre locale délabrées et abandonnés, des quartiers à caractère patrimonial dont les bâtiments n’auraient plus d’occupants… Ce scénario catastrophe pourrait se produire si la rénovation énergétique du bâti est conduite sans prendre en compte le patrimoine non protégé. C’est en substance l’alerte lancée par Guillaume Poitrinal et Célia Vérot, respectivement président et directrice générale de la Fondation du patrimoine, auditionnés le 6 décembre par la Commission culture, éducation et communication du Sénat.

Pour aider les propriétaires de bâtiments patrimoniaux non protégés à financer les travaux de rénovation énergétique, ils ont plaidé pour une adaptation du label de la Fondation du patrimoine. Décerné aux ...

