Dialogue social

Elections professionnelles : tous les agents publics peuvent-ils accéder au vote ?

Publié le 07/12/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : Actu juridique, France, Toute l'actu RH

La CGT-Fonction publique, la FSU et Solidaires dénoncent des problèmes dans le vote électronique empêchant des électeurs d’exercer leur droit de vote. Outre une saisine du Conseil d’Etat en référé pour le cas de services du ministère de l’Intérieur, ils appellent les agents à ne pas renoncer devant les difficultés éventuelles de connexion et autres obstacles pratiques. Et pour eux, les leçons devront en être tirées.

