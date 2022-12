La mise sous tutelle, plus simple à dire qu’à faire

Etat et collectivités

Publié le 08/12/2022 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Placer une collectivité sous tutelle ne se décide pas d’un claquement de doigts, tant les élus locaux mettent tout en œuvre pour éviter de perdre leur autonomie de gestion. Rares sont celles qui se sont retrouvées gérées par le préfet. Explications et témoignages des quelques collectivités qui y sont passées.

Paris vaut-elle bien une tutelle ? A écouter le ministre délégué chargé des Transports Clément Beaune le 27 novembre dernier qui évoquait l’hypothèse de voir Paris sous tutelle à cause de la gestion « calamiteuse » de sa maire Anne Hidalgo, il suffirait un mot de l’Etat pour qu’une collectivité se retrouve gérée directement par le préfet, le temps de rétablir son équilibre budgétaire.

Il est vrai que Paris prête à la critique : sa dette atteint 7,7 milliards d’euros, alors qu’elle était à nulle à l’arrivée de Bertrand Delanoë en 2001. Depuis l’élection de Anne Hidalgo à la tête de la capitale, elle a doublé. C’est d’ailleurs pour réduire l’endettement que la maire (PS) a annoncé, début novembre, une hausse de 7 points de la taxe foncière pour 2023. D’autant que pour Clément Beaune -dont les ambitions parisiennes ont dépassé la simple rumeur- la situation financière « grave » n’est pas liée au covid, « comme l’affirme Anne Hidalgo. »

Rarement mise en oeuvre

Qu’elle ait fait bondir ou ait été jugé excessive, qu’elle ait été contredite ou pas, l’annonce n’a pas laissé indifférent. Synonyme de privation d’autonomie de gestion, la simple évocation d’une tutelle fait frémir les maires, contraints alors de remettre les clés de leur collectivité au préfet, qui en assurera la gestion courante. Une mesure drastique mais rarement appliquée, des discussions permettant, le plus souvent, d’atteindre le consensus.

C’est ce qu’a vécu Argenteuil (Val d’Oise) en 2015, échappant de justesse à la mise sous tutelle au prix d’un arrêté de sursis de 3 ans, avec des sévères économies pour ne pas augmenter les impôts. Marvejols (Lozère) a également senti le vent du boulet lorsque le préfet et la Chambre régionale des comptes (CRC) ont pris les rênes en 2015, alors que le budget affichait 13 M€ de dette ; 3 ans plus tard, 4 M€ avaient déjà été remboursés et le redressement s’est poursuivi. C’est ce qu’espère obtenir Noyelles-sous-Lens (Pas-de-Calais) dont la capacité de désendettement a été ramenée de 21 à 7,4 ans entre 2018 et 2021 mais à qui la CRC a recommandé, en septembre dernier, de « contenir les dépenses courantes, limiter l’emprunt jusqu’à rétablir durablement l’autofinancement » et qui appelle « à la vigilance » face à un programme pluriannuel d’investissement « difficilement soutenable. » En revanche, Pont-Saint-Esprit (Gard) a dû attendre 4 ans avant de renouer avec l’équilibre budgétaire et sortir d’une mise sous tutelle rendue nécessaire en 2008 face au trou de trésorerie de 23 M€.

La chambre régionale des comptes tranche

Comment en arrive-t-on là ? En ayant à l’esprit qu’une collectivité doit voter un budget équilibré et sincère. Un conflit interne au conseil municipal peut empêcher son adoption à la majorité mais, le plus souvent, ce sont les résultats financiers qui conduisent à la saisine du préfet. En cas de budget en déséquilibre réel, de compte administratif rejeté ou très déficitaire, de dépense obligatoire non inscrite ou de budget non voté, en effet, le représentant de l’État est tenu de prendre l’attache de la Chambre régionale des comptes et d’informer le maire de sa démarche. Si les données sont confirmées par la CRC, le préfet a alors la charge de rendre le budget exécutoire dans un délai de 20 jours.

Après avoir traqué toutes les pistes d’économies ou accepté d’actionner le levier fiscal, l’exécutif peut présenter un nouveau budget qui classera provisoirement l’affaire dans l’attente des conclusions de la CRC. Mais si le maire est dans l’incapacité de le faire, le préfet prend la main et la collectivité -commune, intercommunalité, département, région- est alors mise sous tutelle. Trois personnes extérieures, reconnues pour leurs compétences, viennent administrer la commune, uniquement pour la gestion financière et le contrôle des actes, toujours sous la saisine du préfet. Pas question de lancer un projet d’urbanisme ou un appel d’offres !

Attention à ne pas confondre cette tutelle, rare, avec celle, plus fréquente, que peut exercer l’État sur les communes ne respectant pas leurs obligations en matière de loi SRU et de logements sociaux : elles sont alors dessaisies de leurs seuls droits de préemption et de signature des permis de construire, au profit de l’État.

Neuf ans de tutelle pour Chanteloup

Pourtant, la construction de logements est une des causes de déséquilibre financier. Ce fut le cas à Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), sous tutelle de 2003 à 2004, alors que les nouveaux logements imposés par l’opération d‘intérêt national (OIN) nécessitaient de construire des infrastructures pour accueillir le surplus de population. La ville a alors engrangé plus de dépenses que de recettes et s’est mise en difficulté.

C’est aussi un programme de logements suivie « d’un désengagement de l’État » qui a poussé Chanteloup-les-Vignes (Yvelines) vers une tutelle qui a duré 9 ans. « Avec 15 millions de recettes et 30 millions de dépenses comment pouvait-on faire ? », se rappelle Pierre Cardo qui devint maire alors que le déséquilibre avait commencé 5 ans plus tôt et que ses deux prédécesseurs avaient jeté l’éponge. « À 2320 logements construits, au début des années 70, sur les 4700 prévus, les travaux ont été stoppés pour absence de permis de construire », se rappelle celui qui s’est retiré de la vie politique. « Du coup, l’État, pas content, n’a pas tenu ses promesses et on n’a pas eu de gare, de zone d’activités et les autres recettes prévues, alors qu’il envoyait des centaines de personnes sans ressources, évacuées de Pigalle, Barbès ou des bidonvilles de Nanterre. Chanteloup s’est retrouvé avec les recettes d’un village et les besoins d’une ville. » Une fois élu maire en 1983, « j’ai été le premier à avoir droit à la Chambre régionale des comptes qui venait d’être créée en Ile-de-France. Elle ne jugeait que les chiffres. On m’a proposé d’augmenter les impôts de 100 % la première année et de 50 % la deuxième. Problème, comme les trois-quarts ne payaient pas d’impôts, le risque était de faire partir le quart qui en payait. On a passé 9 heures à ferrailler, à m’en rendre malade, le sous-préfet m’avait à la bonne, j’ai tenu bon », se souvient l’ancien député UDF. « J’ai négocié un moyen d’équilibre, +20 % de mémoire, et au bout de trois ans, on a réussi à être au niveau de l’inflation. Moi qui pensais que je n’étais pas fait pour la politique… »

Il ne cache pas combien ces années ont été dures, sans autonomie, sans projet à mettre en œuvre. « Ma première décision a été de réduire de 40 % les indemnités d’élus, ce n’était pas grand chose, mais symboliquement c’était important. Comme on n’avait pas de décoration de Noël et autres, on ne pouvait pas réduire grand chose pour faire des économies. L’inspection et l’administration nous donnaient 25 ans pour nous redresser, on l’a fait en 9 ans. » La gestion au quotidien ? « On me donnait chaque mois le 12ème de ce à quoi j’avais droit, avec une population qui augmentait d’au moins 360 naissances par an. Élu en mars 1983, j’ai fait voter le premier budget en avril et il a été validé un an plus tard. »