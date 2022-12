Formation

Pour accélérer leurs réponses aux défis climatiques et environnementaux, de plus en plus de collectivités s’attellent à la formation de l’ensemble de leurs services.

Chiffres-clés 40 % des fonctionnaires n’ont jamais reçu de formation sur la transition écologique, dont 40 % relèvent de la FPT. Les répon­dants estiment à 33 % manquer de compétences et 50 % disent avoir besoin de formation.

Mois de l'innovation : dans le cadre du mois de l'innovation, du 2 au 30 novembre, le ministère de la Transition écologique a expérimenté divers formats (webinaire, conférence, serious game) pour former

Chargée de développement des entreprises au conseil régional Centre - Val de Loire (4 400 agents), Hélène est sortie transformée de la première journée de formation à la transition écologique, organisée mi-octobre, à destination des agents de sa collectivité.

« Comprendre les enjeux systémiques de la transition fut passionnant, de même qu’appréhender la hauteur de la marche pour atteindre l’objectif de deux tonnes d’émission de dioxyde de carbone [CO2] par habitant », retient-elle. D’ici à mars 2023, six ­journées auront permis de former les 900 agents du siège. « Le matin est consacré à une session sur la fresque du climat, puis l’après-midi se tiennent des ateliers “inventons le bilan bas carbone”, pour envisager des leviers d’actions dans nos missions et nos politiques publiques », détaille ­Laure-Emilie ­Angevin, directrice de projet « COP régionale » de la collectivité. L’enjeu n’est plus de viser les seuls agents travaillant sur l’aménagement, les routes ou les espaces verts, mais d’acculturer l’ensemble des services.

Former à grande échelle ses équipes, la commune de ­Pessac (1 000 agents, 65 200 hab., ­Gironde) l’avait déjà expérimenté sous le mandat précédent, autour des questions d’égalité femmes-hommes et de lutte contre les discriminations. « Nous avons relancé, à la rentrée de septembre, un schéma de formation pour l’ensemble du personnel aux enjeux de la transition écologique, car tous nos projets sont désormais traités à cette aune. Il n’est pas suffisant d’acter de nouvelles orientations politiques, encore faut-il que les agents qui les mettent en œuvre en comprennent tout le sens », revendique ­Yvan ­Brégeon, directeur général des services de la commune.

Le cycle de formation déployé jusqu’au printemps 2023 comporte deux volets : une demi-journée « socle » sur les enjeux et indicateurs globaux, et une demi-journée d’approfondissement à travers des ateliers thématiques (biodiversité, alimentation…) pour réfléchir à la façon de faire évoluer les activités de chacun. Cette formation sur mesure a été élaborée avec le CNFPT qui, depuis plusieurs années déjà, adapte son offre à ces enjeux.

Diversité des métiers

La troisième édition du livret de présentation d’exemples de formations relatives à la transition écologique et au changement climatique du CNFPT a été publiée fin novembre. « Ce document non exhaustif de nos offres illustre la diversité des métiers et thématiques concernés : aménagement, achats publics, management, restauration collective… Il propose aussi diverses formations sur mesure, qui partent toujours d’une analyse au plus près des besoins de la collectivité », indique ­Stéphane ­Heinrich, directeur adjoint de l’ Inset de ­Montpellier, chef de file pour le CNFPT des formations à la transition écologique.

Pour les collectivités, former massivement à ces questions n’est pas sans soulever quelques questions. « Moi qui travaille avec des convaincus, j’ai été surprise que le format choisi de sessions obligatoires et à grande échelle se heurte aux résistances d’agents qui ne partagent pas notre vision des enjeux. C’est un sujet que nous devons travailler avec la direction des ressources humaines », constate ­Laure-Emilie ­Angevin. Afin d’éviter cet écueil, la ville EELV de Lyon (8 500 agents, 523 000 hab.) a opté, dans son plan de formation 2023-2025 en cours de finalisation et qui flèche 50 000 euros supplémentaires sur la seule transition, de s’adresser à des volontaires.

Les objectifs de la commune se veulent cependant ambitieux. Un premier volet vise 6 000 agents avec des séances en ligne de sensibilisation au changement climatique, aux risques sanitaires et environnementaux, à la biodiversité, à la sobriété et ­à la vulnérabilité sociale des personnes en difficulté. Un ­deuxième module, ciblant 2 000 agents, s’organisera autour de demi-journées réunissant des groupes d’une quinzaine de participants sur les aspects métiers. « Il ne s’agit pas d’une sensibilisation juste citoyenne, mais d’ancrer la formation dans le réel et les spécificités de chaque métier. Le travail mené parallèlement sur notre projet d’administration révèle que l’envie d’action est importante, la formation doit l’appuyer », assure ­Laurent ­Bosetti, adjoint (LFI) chargé des RH de la ville de Lyon.

Ambassadeurs en interne

Accompagner la formation aux enjeux globaux d’une réflexion sur les actions à inventer ou mettre en place, c’est aussi éviter d’acculer les agents au découragement. « Une fresque du climat peut parfois sidérer, nos formations sont complémentaires pour agir sur les compétences », estime ­Stéphane ­Heinrich.

Loin de baisser les bras, Hélène s’est portée volontaire pour se former plus en profondeur et devenir ambassadrice du climat en interne. Déjà 30 de ses collègues du conseil régional de Centre - Val de Loire interviennent pour animer les fresques du climat proposées depuis octobre. « Une façon de mieux faire passer les messages et de créer de la transversalité entre directions », commente ­Laure-Emilie ­Angevin. A Lyon, une quarantaine d’agents volontaires se verront confier l’animation des groupes de travail métier.

« Il y a aussi une dimension managériale pour arriver à embarquer tout le monde, pour que les agents n’aient pas le sentiment d’une régression des politiques publiques. L’objectif est de se donner un nouveau souffle, avec des contraintes, des priorités nouvelles », avance ­Yvan ­Brégeon. Dans cet esprit, les encadrants de la ville de ­Pessac bénéficient d’une formation spécifique pour animer leur équipe et l’aider à se saisir des enjeux écologiques et énergétiques dans le cadre de ses missions.

Les hauts fonctionnaires, priorité du gouvernement Le 11 octobre, le gouvernement a lancé son premier plan de formation à la transition écologique à destination des directions de l’Etat. A partir de 2024, l’ensemble des cadres de la FPT seront concernés par cette formation de vingt heures. « Nous avons des échanges avec le cabinet du ministre de la Transformation et de la fonction publiques, ­Stanislas ­Guerini, sur le format envisageable, avec un portage du CNFPT », confirme ­Gwenaelle ­Juan, directrice de projet au sein de l’organisme. Le CNFPT forme déjà des cadres territoriaux. L’Inet propose, depuis 2021, un cycle supérieur de la transition de vingt-six jours à des promotions de 20 participants et en ouvrira un complémentaire sur le management de la transition écologique et sociale à l’Inset de ­Montpellier en 2023.

« Des équipes préparées à penser les politiques publiques de demain » Léo Nicollet, coanimateur du groupe de travail « formation » de l’association FPTE « Le plan du gouvernement annoncé mi-octobre pour former les agents publics aux enjeux de transitions, auquel notre association, FPTE, a un peu contribué, constitue une première marche satisfaisante. Il appelle cependant quelques points de vigilance car il ne touche que la fonction publique d’Etat et les hauts fonctionnaires.

Tout en ciblant 100 % d’agents formés ou, au moins, sensibilisés, il convient également d’être attentif à la qualité. Il ne s’agit pas de se contenter de MOOCS et de compléter l’approche technique par une vision plus ­systémique des enjeux. Les agents ont besoin à la fois de muscler leurs connaissances techniques et de pouvoir faire accepter, partager et se mettre d’accord sur les objectifs. Nous croyons aussi à une pédagogie mettant les agents en situation de faire, de savoir comment appliquer, dans leur travail, les compétences acquises. Il faut aussi penser à la validation des acquis et à leur évaluation dans le déroulé de carrière. Des équipes formées favoriseront des prises de décision plus rapides et éclairées de façon à penser intelligemment les politiques publiques de demain. »