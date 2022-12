Ressources humaines

Publié le 15/12/2022 • Par Emmanuel Franck • dans : Actualités Education et Vie scolaire, France

Afin que ses personnels encadrants dans les lycées ne soient plus livrés à eux-mêmes, la région a créé six postes de conseiller.

[Pays de la Loire 4 100 agents • 3,8 millions hab.] Le conseil régional des Pays de la Loire a inauguré, à la rentrée scolaire de septembre, son nouveau service d’accompagnement managérial des lycées. Ses six conseillers managériaux interviennent auprès des 240 personnels encadrant les 2 800 agents de restauration, d’entretien et d’accueil qui travaillent dans les 116 lycées de la région.

A l’image des missi dominici, délégués localement par le pouvoir central carolingien, ils ont pour mission de faire appliquer les décisions du – parfois lointain – conseil régional, mais également ­d’aider les encadrants à résoudre leurs problèmes managériaux.

Kit de rentrée

La loi de 2004 sur les responsabilités locales a transféré les agents des lycées aux régions. Depuis, ces derniers sont placés sous la tutelle de la région, mais aussi, de fait, sous celle de l’administration du lycée. Or cette double tutelle générait des difficultés managériales.

« Certains encadrants ne savaient pas vers qui se tourner en cas de problème ; d’autres ne géraient plus leur équipe, le conseil régional ayant été absent des lycées pendant des années », raconte Anne-Laure Forget, responsable du service « accompagnement ­managérial » des lycées. En réponse, la collectivité a créé, dans un premier temps, trois postes de conseiller managérial, en 2017, puis, en janvier, un service dédié. Celui-ci effectuait donc sa première rentrée scolaire en septembre. « Le suicide d’un responsable de la restauration en 2021 a été un accélérateur », déclare Anne-Laure ­Forget. « C’était aussi une demande de notre syndicat », souligne Corinne Legrand, secrétaire de l’Unsa région des Pays de la Loire.

Chaque conseiller suit une vingtaine d’établissements ; y organise au moins une fois par an une réunion avec les encadrants et le proviseur ; répond à leurs sollicitations ; les forme ; met à leur disposition un « kit de rentrée ». Les conseillers sont également là pour résoudre les inévitables difficultés que rencontrent les encadrants. Problème de vestiaire , accompagnement à la prise de poste, suite à une mobilité « plus ou moins choisie », plan sanitaire non respecté, agents d’entretien sollicités pour travailler en restauration, équipes incomplètes ; désaccord sur l’application des textes, démotivation ; agents livrés à eux-mêmes, encadrant inefficace ou toxique…

Lorsque les dysfonctionnements ­s’aggravent et ­s’accumulent, comme à la cité scolaire David-­d’Angers (lire le témoignage), l’établissement est placé en « suivi renforcé ». « Cela veut dire que nous pouvons être amenés à intervenir toutes les semaines », explique Anne-­Laure ­Forget. Les conseillers sont installés en plusieurs endroits du territoire et peuvent donc se déplacer assez rapidement dans les établissements.

Porte unique

« En tant que membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, nous pouvons, de manière informelle, attirer l’attention des conseillers sur un ­établissement », déclare Corinne Legrand. De son côté, Valérie Lepage, cheffe de l’établissement Nantes Terre ­Atlantique, agente du ministère de ­l’Agriculture, affirme que « les conseillers représentent une porte d’entrée unique vers la région et les divers services dont dépendent les lycées. Ils apportent une connaissance technique sur des procédures régionales que je ne connais pas forcément, ils permettent de tenir un seul discours aux agents », auxquels il arrive de jouer sur la double tutelle pour passer outre son autorité ­fonctionnelle.