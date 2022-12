Avec l’autorité organisatrice de l’habitat, une stratégie plus adaptée aux besoins locaux

Logement

Publié le 15/12/2022 • Par Lucie Romano • dans : Innovations et Territoires

La loi « 3DS » du 21 février 2022 a créé le statut d’autorité organisatrice de l’habitat, auquel s’intéressent déjà plusieurs intercommunalités. Les inter­communalités, seules collectivités pouvant solliciter ce statut, doivent remplir quatre conditions, parmi lesquelles être délégataires des aides à la pierre. Plusieurs prérogatives leur sont alors octroyées, notamment en matière de zonage de l’investissement locatif et de renouvellement urbain.

Chiffres-clés 16 intercommunalités remplissent à ce stade les prérequis pour l’obtention du statut d’autorité organisatrice de l’habitat, selon Intercommunalités de France (métropoles de Rennes, Brest, Nice, Nantes, Lyon, Grenoble et Rouen, communautés urbaines d’Angers, d’Arras et du Mans, communautés d’agglomération de Maubeuge, de Valenciennes, de Compiègne, de Boulogne-sur-Mer, de Chambéry et de Saint-Nazaire). Deux l’ont déjà : les métropoles de Brest et de Rennes­. Une cinquantaine, dont certaines ne satisfont pas encore à ces conditions, réfléchissent à décrocher ce statut.

Brest métropole, la première, a été reconnue AOH , le 19 juillet. A son tour, Rennes métropole a obtenu, le 21 novembre, ce statut rendu possible par la loi « 3DS » du 21 février 2022 (art. 92) (1).

Selon Intercommunalités de France, 16 EPCI remplissent actuellement les quatre critères cumulatifs permettant de devenir AOH : avoir approuvé un PLUI , être doté d’un programme local de l’habitat exécutoire, avoir conclu une convention intercommunale d’attribution et être délégataire des aides à la pierre. Mais, selon nos informations, au moins une trentaine d’autres intercommunalités, qui ne respectent à ce stade pas tous les critères, y réfléchissent.

Vers plus de cohérence

C’est le cas du Grand Reims, de l’agglo­mération Seine-Eure et de la métropole de Clermont-Ferrand. Cette dernière (21 communes, 294 100 hab.) doit encore adopter son PLUI, « au mieux fin 2023 », précise­ Odile Vignal. La vice-présidente­ ­chargée de l’habitat espère toutefois que les prérequis pour accéder au statut d’AOH seront assouplis afin ­d’accélérer la demande.

Les intercos les plus rurales, qui ne remplissent pas toujours les quatre prérequis, ne voient pas forcément l’intérêt d’aller­ chercher le statut à ce stade. Elles préfèrent jouer la prudence, n’ayant pas la garantie que de nouvelles recettes seraient adossées si les prérogatives de l’AOH ­devenaient plus importantes.

Actuellement, ces prérogatives sont de trois ordres : être consulté sur les zonages de l’investissement locatif, être signataire des conventions d’utilité sociale sous certaines conditions et, si des logements sociaux sont démolis dans le cadre du renouvellement urbain, flécher les nouveaux logements sociaux sur des communes­ ­déficitaires au titre de la loi « SRU » et situées en dehors de l’aire urbaine.

Clermont-Ferrand y voit une façon de pouvoir mieux « différencier » sa stratégie en matière de logement, en définissant autrement les zonages, ceux du dispositif d’investissement locatif « Pinel » mais aussi ceux ouvrant droit au prêt à taux zéro ou ceux relatifs aux HLM. Odile ­Vignal voudrait débattre avec ses homologues de l’opportunité d’étendre le zonage B1 (2) à « des communes de la métropole abandonnées par les promoteurs » ou à certains secteurs d’une commune, afin de « faciliter l’investissement » dans les zones de renouvellement urbain notamment.

Du côté de Rennes métropole (43 communes, 451 800 hab.), le statut d’AOH va également permettre plus de cohérence en matière de zonage, ce qui tombe bien alors que le PLH révisé devrait être adopté mi-2023, souligne ­Honoré Puil, vice-président­ chargé de l’habitat.

Un pouvoir à étoffer

Mais pour lui, comme pour les associations d’élus, le statut actuel d’AOH ne peut être qu’une étape. « L’intérêt sera demain d’être en mesure d’adapter certains dispositifs existant à l’échelle nationale et ne correspondant pas au sujet territorial », insiste-t-il. Ainsi, Rennes métropole aimerait « travailler sur la fiscalité et le financement du logement », alors que la réglementation nationale du plafonnement du loyer « n’est pas efficiente ». Honoré­ Puil cite aussi les progrès à accomplir pour rendre plus cohérentes les politiques de l’habitat locales avec les autres politiques (transport, développement économique…).

« Il faut maintenant épaissir les pouvoirs de l’AOH, prolonge Rémi ­Dormois, chercheur en sciences politiques et directeur général adjoint à Saint-Etienne métropole [53 communes, 405 500 hab.]. Notre politique du logement est de plus en plus définie au niveau local, mais le domaine reste très gouverné par l’Etat, avec par exemple le financement réglementé du logement social et le poids des agences nationales de type Anru et Anah. »

Dans le cadre d’un travail mené avec la Fédération nationale des offices publics de l’habitat sur la manière de territorialiser davantage la politique du logement, plusieurs propositions ont émergé. Notamment, dans les marchés détendus, pour lutter contre la vacance des logements et favoriser la mixité sociale, permettre des mesures dérogatoires sur une durée limitée, telle l’absence de surloyer. Il est en outre suggéré qu’une portée réglementaire plus forte soit accordée au PLH dans des intercos ayant le statut d’AOH.

« La balle est dans notre camp », résume Claire Delpech, responsable « finances et fiscalité, habitat » à Intercommunalités de France. Alors que la Première ministre, ­Elisabeth Borne, a indiqué le 7 octobre vouloir « une plus grande décentralisation de la politique du logement ». Le thème sera au cœur du volet « logement » du Conseil national de la refondation, lancé le 28 novembre, et permettra d’avancer sur l’AOH ­rapidement.

L’engagement de longue date d’une interco pionnière « Etre autorité organisatrice de l’habitat va nous permettre de démontrer à l’Etat notre niveau d’engagement », déclare Cédric Peinturier, directeur de l’habitat de Brest métropole, première intercommunalité à obtenir ce statut. « Nous avions déjà été la première à signer une convention de délégation d’attribution des aides publiques au logement en 2005. Nous sommes l’une des quatre seules à disposer de la délégation de la garantie du droit à un logement décent et indépendant [Dalo]. Nous échangeons avec l’Etat pour obtenir une délégation, sous certaines conditions, d’une partie des pouvoirs du préfet en matière d’insalubrité. » Brest est aussi l’une des collectivités sur lesquelles l’expérimentation du « Pinel breton » a été mise en place en 2020. Concrètement, Brest, qui était classée en zone B2, a pu bénéficier du dispositif d’inves­tissement locatif « Pinel » réservé aux zones 1, A bis et B1 (les plus tendues), « ce qui avait du sens parce qu’il fallait promouvoir du locatif pour répondre à la demande de nouveaux arrivants ». Comme AOH, Brest métropole va maintenant demander à modifier la carte nationale du zonage pour pérenniser celui en cours d’expé­rimentation sur son territoire. Alors que l’ensemble des commu­nes sont en B2, elles pourraient « tout ou partie venir en B1 », résume Cédric­ ­Peinturier. Contact : Cédric Peinturier, cedric.peinturier@brest-metropole.fr