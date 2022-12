Déchets du bâtiment : comment se prépare le démarrage de la nouvelle filière REP

Economie circulaire

Publié le 07/12/2022 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Une table-ronde organisée au Sénat a permis de faire le point sur le démarrage de la nouvelle filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les produits et matériaux de construction du bâtiment. Retard à l'allumage, concurrence entre les éco-organismes, recyclage des différents matériaux sont quelques uns des points abordés.

Chiffres-clés 54% : alors que la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 prévoyait des objectifs de réduction de 5% des déchets d’activités économiques entre 2010 et 2030, et 70% de valorisation des déchets du BTP sous forme de matière en 2020, ce taux n’atteignait que 54% en 2020, soit 16% de moins, selon les travaux préparatoires loi "Agec".

La France disposait déjà de 12 filières à responsabilité élargie des producteurs (REP), pour que ceux qui mettent sur le marché des produits financent aussi la gestion de leur fin de vie. La Loi « Agec » relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020 en a créé une dizaine de plus, dont la plus importante est incontestablement celle des produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB).

Pour faire un point sur cette filière REP qui doit être créée le 1er janvier 2023, la commission développement durable du Sénat a organisé une table-ronde, le 30 décembre.

Jacques Vernier, président de la commission des filières REP y a rappelé que « les déchets du bâtiment représentent 40 millions de tonnes/an, soit autant que les déchets ménagers, ou encore 15 ...

