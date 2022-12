Transition écologique

La loi pour la réduction de l’empreinte environnementale du numérique de novembre 2021 comporte de nouvelles obligations pour les communes et les EPCI à fiscalité propre, qui sont tenus d’élaborer leur stratégie numérique responsable. Des outils sont déjà disponibles pour mettre en place un programme de travail préalable et bâtir une stratégie numérique responsable.

La loi n° 2021-1485 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique (Reen) en France du 15 novembre 2021 a été complétée par la parution d’un décret en ­juillet. Or, « le premier constat que l’on peut faire est que les collectivités connaissent très peu cette loi et leurs obligations », relève Alan ­Houdelette, directeur général d’OpenCitiz, cabinet de conseil spécialisé dans l’accompagnement des collectivités sur la transformation numérique, qui a publié fin octobre les résultats de son premier baromètre numérique responsable. Ainsi, 64,3 % des collectivités répondantes n’ont pas de stratégie numérique formalisée (sans parler encore de stratégie numérique responsable), 54,7 % déclarent connaître seulement « un peu » la loi « Reen » et 23,8 % affirment ne pas la connaître.

Une loi qui impose de nouvelles obligations. Les communes et EPCI de plus de 50 000 habitants doivent notamment promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires : un programme de travail doit être élaboré au plus tard pour le 1er janvier 2023, puis une stratégie au plus tard pour le 1er janvier 2025. Dans le détail, le programme de travail ­comporte « le bilan de l’impact ­environnemental du numérique, ses usages sur le territoire et, sous forme de synthèse, les actions déjà engagées pour l’atténuer », explique la déléguée générale des Interconnectés, ­Céline ­Colucci, lors d’un webinaire organisé par « La Gazette » fin septembre. Un haut comité sur le numérique écoresponsable a d’ailleurs été installé le 14 novembre par le gouvernement et planchera notamment sur la mise en œuvre de cette stratégie.

Approche pionnière

L’association Les Interconnectés s’est engagée avec l’ INR et la Banque des territoires à fournir un maximum d’outils et de bonnes pratiques, car de très nombreuses collectivités s’interrogent sur la marche à suivre pour traiter ce chantier. Le but est de mettre à disposition des systèmes d’aide à la cartographie des acteurs du territoire et d’autres à la réalisation du bilan macro­scopique. Par ailleurs, d’ici l’échéance de 2025, l’objectif sera de publier, en mars 2023, un guide complet afin de formaliser la stratégie numérique responsable pour chacun des territoires.

L’approche pionnière de la ville et de la métropole de Rennes (43 communes, 451 800 hab.) permet de capitaliser sur de bonnes pratiques : la collectivité a adopté, en avance de phase, une stratégie numérique responsable dès le mois de mars. ­Sophie ­Provost, cheffe de projet « numérique responsable » à la ville et à la métropole, a présenté dix étapes nécessaires pouvant être menées en parallèle pour construire une stratégie, qui figurent dans le guide finalisé.

En amont, il s’agit de penser la gouvernance, cartographier les acteurs, monter en ­compétences, élaborer des objectifs et les prioriser, et travailler à une vision partagée, ce qui donnera lieu à une feuille de route et à son vote, une étape pivot entre « la phase de la préparation et celle de définition de l’ambition pour le territoire, ainsi que la phase de mise en œuvre ». Il devient alors possible de décliner la stratégie de manière opérationnelle dans un plan ­d’action et de l’évaluer.

Matrice d’autoévaluation

Trois types d’acteurs ayant une empreinte numérique sont à distinguer : ceux qui ont une influence sur le territoire, ceux qui sensibilisent et modifient les comportements, ceux qui peuvent avoir un impact sans être sur le territoire (data centers, autres services numériques).

Puis il faut fournir une estimation des effets du numérique au travers d’une matrice d’auto­évaluation. En interne, il s’agit de l’IT de la collectivité (l’usage des équipements, du réseau interne, des infrastructures, déplacements, prestations ou services externes), mais aussi celle des associations, citoyens et administrations, qui utilisent des outils numériques et peuvent avoir une incidence.Le but est de s’auto­évaluer avec des ordres de grandeur, sans prétendre à une analyse détaillée ou un bilan carbone.

Pour aider à structurer la démarche, il est également possible de s’appuyer sur des outils de l’INR : le référentiel label numérique responsable, constitué de cinq axes et seize thématiques. Du côté du ­gouvernement, le guide des bonnes pratiques numériques responsables pour les organisations, de la mission interministérielle numérique éco­responsable, comporte neuf thématiques et des actions disponibles (achat durable, fin d’usage, mesures et évaluation, etc.).

Alors que la phase de fabrication des équipements numériques constitue 78 % de leur empreinte carbone selon l’Arcep, régulateur des télécoms qui a hérité d’un nouveau rôle en matière de numérique responsable, il est décisif d’agir sur l’allongement de la durée de vie des équipements, le reconditionnement et le réemploi.

« C’est l’un des volets les plus impactants. La métropole de Rouen [71 communes, 492 700 hab.] a, par exemple, mis en place une boucle vertueuse avec le projet Reboot pour créer une filière de réemploi de matériel informatique. Ce qui permet à des personnes de retrouver un emploi dans le ­reconditionnement, puis que ces appareils soient redistribués aux personnes en ayant le plus besoin, dans une démarche d’inclusion », relève Eddy Poitrat, chargé de l’accompagnement des entreprises et des collectivités dans leurs démarches de transition écologique et de numérique responsable pour la direction régionale de ­Normandie de l’Ademe.

Besoin de monter en compétences

Parmi les obstacles qui doivent encore être surmontés selon le baromètre du numérique responsable d’OpenCitiz, 57,1 % des collectivités indiquent un besoin de monter en compétences dans ce domaine, 52,4 % disent manquer de temps, 47,6 % de ressources humaines, quand 23,8 % pointent le manque de ressources budgétaires. Autant de leviers qui découlent aussi d’un portage réussi en interne ? « Le fait que le sujet soit porté ou non par une direction générale, une DSI ou une direction de la transition, lorsque ce libellé existe, change tout. Il y a souvent un problème de portage sur ces thèmes transverses qui touchent toute la collectivité », souligne ­Alan ­Houdelette.

Dans certains cas de mutualisation, les élus ont travaillé à la coconstruction d’une seule et même démarche numérique responsable, comme à Rennes. Il en est de même pour la ville et la communauté d’agglomération de La Rochelle (28 communes, 171 800 hab.). ­Jérôme ­Valais, chef de projet numérique, chargé du numérique responsable, relève que le « sujet est porté par la direction de la transformation numérique, mais le projet de service est validé par la direction et par les élus, donc c’est ancré dans nos collectivités ». L’intercommunalité a signé la charte de l’INR dès juin 2019, et est engagée dans le programme « territoire zéro carbone en 2040 », dont l’un des axes concerne le numérique responsable.

A date, il n’y a pas de sanctions prévues en cas de manquements. Cependant, aux yeux de ­Céline ­Colucci, des Interconnectés, il faut voir ces obligations en tant qu’« opportunité, il serait dommage de le prendre comme une contrainte traitée a minima pour ne pas s’emparer du sujet ».

« Une fois la sensibilisation faite, l’appropriation va assez vite » Eddy Poitrat, chargé d’accompagnement sur le numérique responsable des entreprises et des collectivités à l’Ademe-Normandie « Le numérique responsable était initialement compliqué à appréhender pour les collectivités mais, une fois la sensibilisation faite, l’appropriation va assez vite. Le label de l’Institut du numérique responsable est une porte d’entrée efficace car il offre un référentiel permettant de dresser un état des lieux des pratiques et de voir où aller. Souvent, les collectivités constatent qu’elles ont déjà mis en place des actions qui se raccrochent au numérique responsable, même si elles n’étaient pas étiquetées en tant que telles. Cela facilite aussi une mise en cohérence, une montée en légitimité du sujet auprès des élus et des directions générales, renforçant le portage. »

« Un levier pour innover tout en réalisant des économies » Pierre Ferrari, directeur de la stratégie numérique et de l’innovation à la communauté urbaine d’Arras (46 communes, 108 300 hab.) « Notre collectivité montre l’exemple en matière de développement durable, tant vis-à-vis de son patrimoine que de ses compétences, comme l’indique son plan climat-air-énergie territorial. Afin d’accentuer cette démarche visant à fédérer les transitions écologique et numérique pour trouver des solutions d’amélioration concrètes et responsables, la démarche de numérique responsable, qui s’inscrit dans la stratégie numérique et d’innovation du Grand Arras, a pour objectif, sur de nombreux aspects, de réduire l’impact environnemental et d’améliorer l’impact social. C’est aussi un levier permettant d’innover tout en réalisant des économies. Cette démarche intègre un volet de sensibilisation à la fois des agents mais également du grand public sur les écogestes, ainsi qu’un plan d’actions pour allonger la durée de vie du matériel, favoriser les achats issus du réemploi et développer des offres de services accessibles à tous, inclusifs et durables. »