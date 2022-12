Les entreprises d’insertion ont des inquiétudes sur le maintien du financement du Pacte Ambition IAE

Insertion

Publié le 08/12/2022 • Par Eric Larpin • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Cette année, les entreprises d’insertion ont dépassé les 2 000 établissements. Elles répondent à des besoins d’intégration des publics en difficulté qui restent eux aussi à la hausse. La Fédération des entreprises d’insertion s’inquiète de la poursuite des financements par l’Etat et les collectivités locales.

Les entreprises sociales inclusives connaissent une belle progression. Celle-ci résulte à la fois de la volonté des acteurs, en lien avec les collectivités locales, de développer l’insertion des personnes en difficulté, et des objectifs poussés par le gouvernement en lançant le Pacte Ambition IAE en 2019. La Fédération des entreprises d’insertion (FEI) vient de publier ses chiffres annuels, qui marquent précisément la première étape du Pacte Ambition.

Le plan gouvernemental visait les 240 000 emplois en 5 ans tous réseaux confondus. Mais on est encore loin du compte, alors même que les tensions sur le marché du travail s’aggravent. Pour la seule FEI , on est aujourd’hui à 77 000 salariés en insertion, auxquels s’ajoutent environ 20 000 permanents, chargés d’insertion et d’accompagnement dans les structures.

Les emplois nouveaux ont été créés dans les entreprises d’insertion historiques, mais aussi dans de nouvelles structures qui développent de nouveaux métiers d’insertion. En 2021, on dénombrait 1 700 entreprises sociales inclusives et on atteint déjà plus de 2 000 établissements pour cette année.

«Les entreprises d’insertion et les ACI ont bien résisté lors de la pandémie»

« Au travers de ces chiffres, on voit aussi que les entreprises d’insertion et les ACI ont bien résisté lors de la pandémie, explique Olivier Dupuis, secrétaire général de la FEI. Pendant la crise, l’État a bien soutenu l’activité et a participé à la relance de nos structures. Un autre élément d’explication à la progression, c’est le déploiement des nouvelles SIAE , les entreprises temporaires de travail d’insertion (ETTI) et les entreprises d’insertion pour le travail indépendant (EITI). » On compte déjà 43 000 personnes dans les ETTI, soit plus que dans les EI historiques, et 550 dans les EITI.

Pour autant, les SIAE ont quelques inquiétudes sur la deuxième étape du Pacte Ambition IAE. Pour Olivier Dupuis, avant les derniers arbitrages du PLF, « le budget n’est pas tenable en l’état. Il n’a été que trop peu augmenté. Si on veut maintenir le niveau d’emplois en 2023, il nous faudrait créer moins de postes en ACI (qui ont des aides au poste supérieures) et plus en ETTI et EI, alors que les besoins sont partagés. Nous constatons que la hausse du SMIC n’a pas été prise en compte dans ces aides au poste. La FEI a demandé une rallonge budgétaire de 20 millions d’euros, ce qu’on espère toujours obtenir. »

La Fédération des entreprises d’insertion considère qu’il y a toujours de gros enjeux autour des financements, même si la plus grande partie des ressources de l’IAE vient bien de leur chiffre d’affaires avec le privé. « Les marchés publics ne sont pas notre premier levier, malgré la diffusion des clauses d’insertion dans les appels d’offres », complète Olivier Dupuis, qui pointe également une dérive des collectivités locales à utiliser les chantiers d’insertion, pour des missions de services techniques et en finançant des salariés à moindre coût pour elles. La FEI réclame un audit sur les chantiers d’insertion publics.