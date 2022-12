L’ANS et l’Anru font équipe pour booster le sport dans les communes populaires

Equipements sportifs

Publié le 09/12/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Signée relativement discrètement lors du salon des maires et des collectivités, la convention de partenariat qui unit désormais les Agences nationales de rénovation urbaine et du sport, est une première. Les deux institutions vont collaborer étroitement pour tenter de doter plus et mieux les quartiers prioritaires d’équipements sportifs.

L’Agence nationale du sport (ANS) cherche à faciliter le déploiement de son plan de création et rénovation de « 5000 équipements sportifs de proximité ». Après que son conseil d’administration ait élargi les critères d’éligibilité, son directeur, Frédéric Sanaur a signé une convention de partenariat avec Catherine Vautrin, présidente de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru), fin novembre, lors du salon des maires et des collectivités. Organisée sans communication spécifique, cette signature entre les deux institutions est pourtant une première.

Elle n’est pas non plus anodine alors que « 80% des projets actuellement financés dans le cadre du plan « 5000 équipements » se trouvent en zone rurale », a pointé Frédéric Sanaur mardi 6 décembre, lors d’une présentation du programme de l’ ANS pour le développement des pratiques sportives, Impulsion sport. S’il constate qu’il « y a sans doute une question de foncier, plus disponible dans ces zones », le plan visait aussi largement les Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), fortement carencés en équipements sportifs.

« Des éventuels cofinancements ciblés »

La convention signée au salon des maires et des collectivités (22-24 novembre) doit permettre de trouver des solutions. Ses signataires veulent, explique-t-on à l’ ANS , « mettre en avant le rôle stratégique des projets de renouvellement urbain dans la lutte contre la ségrégation spatiale qui frappe certains territoires (déficit d’équipements sportifs, manque de disponibilité des équipements, éloignement de certains équipements sportifs, difficulté d’accès à certains sports, faiblesse de la pratique fédérale, difficulté chronique liée à l’entretien et à la maintenance, fragilisation de la pratique féminine) ».

L’accord, qui fera l’objet d’un comité de suivi, d’une feuille de route et de bilans annuels, vise quatre objectifs : « Construire et partager les éléments de diagnostic sur les équipements sportifs et la pratique sportive des populations des quartiers en renouvellement urbain », « développer une offre sportive diversifiée pour faire du sport un levier d’attractivité des quartiers en renouvellement urbain, notamment via des éventuels cofinancements ciblés », « assurer une promotion croisée des actions communes de l’ ANS et de l’ Anru », et « collaborer pour améliorer la connaissance et la progression des pratiques articulant sport et renouvellement urbain ».

Des méthodologies de travail conjoint

Les deux institutions ne partent pas de rien : dans le cadre du Nouveau programme national de rénovation urbaine (NPNRU), l’ Anru est déjà engagée dans le financement d’études opérationnelles et opérations de réalisation (démolition-reconstruction, rénovation lourde, mise en accessibilité, rénovation énergétique, etc.) pour près de 160 équipements sportifs.

Par ailleurs, une expérimentation d’accompagnement renforcé décidée lors du Comité interministériel des villes de janvier 2021, a été conduite sur quatre territoires pilotes en carence d’équipements sportifs (Sarcelles, Roubaix, quartiers Nord de Marseille et Grigny). Elle a permis de construire des méthodologies de travail conjoint, comme l’instruction partagée des dossiers ou encore l’échange de données permettant de mieux identifier les freins et conditions au développement des pratiques.