Coupures d’électricité : les collectivités veulent être prévenues plus en avance

Crise énergétique

Publié le 07/12/2022 • Par Delphine Gerbeau • dans : A la une, Actu Education et Vie scolaire, France

Alors que le gouvernement a envoyé aux préfets une circulaire sur le plan national de délestage électrique, les associations d'élus alertent sur les délais, jugés trop courts à leurs yeux pour organiser les éventuelles coupures électriques de cet hiver. Et demandent une alerte à 12h plutôt qu'à 17 h

Le gouvernement a envoyé en fin de semaine dernière aux préfets une circulaire, non publiée à ce jour, précisant les modalités d’organisation d’éventuelles coupures d’électricité cet hiver, pour faire face aux difficultés d’approvisionnement. Elle dispose notamment que la coupure d’électricité (ou délestage) ne pourra excéder une « durée de deux heures consécutives, affectant alternativement des portions de départements à l’exclusion des sites critiques (hôpitaux, points d’importance vitale…) protégés par arrêté préfectoral.» Les créneaux horaires, a priori, les plus concernés sont fixés entre 8 heures et 13 heures, et de 18 heures à 20 heures.

Que prévoit la circulaire sur le plan national de délestage électrique ?

Dès l’annonce d’une ...