Pass Navigo : la mobilité urbaine au coeur d’un marchandage politique

Financement

Publié le 07/12/2022 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France, Régions

+11,8 % au lieu des +33 % redoutés. C’est un moindre mal pour les détenteurs de Pass Navigo en Ile-de-France. Mais la décision du gouvernement n’en a pas moins des airs de marchandage politique sur le dos des voyageurs et des collectivités territoriales, financeurs importants des transports.

Ce ne sera plus 75,20€, mais le Pass Navigo des voyageurs franciliens n’atteindra pas les 90€ voire 100€ brandis comme un chiffon rouge. Ayant obtenu in-extremis une aide de 200 millions de l’État au nom de Ile-de-France Mobilités qu’elle préside, Valérie Pécresse (LR) fera voter le 7 décembre une hausse du titre de transport à 84,10€, à compter de janvier 2023. La présidente de la région Ile-de-France réclamait 350 M€ par le biais d’une transformation d’avance remboursable en subvention, de modifications de taux TVA et de participation des entreprises.

Cette hausse de 11, 8 % du tarif mensuel de la carte de circulation francilienne bientôt adoptée plutôt que +20 %voire +33 % redoutés, s’apparente à une sorte de juste milieu. Mais ce résultat -loin d’être le fruit d’un consensus- est surtout le résultat d’une guéguerre que se sont livrés le gouvernement, via son ministre des Transports, Clément Beaune, et la présidente de l’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) qui a aussi été candidate pour Les Républicains à l’élection présidentielle de 2022 durant laquelle elle n’a eu de cesse d’accuser l’actuelle majorité de « cramer la caisse ».

La mobilité en otage

D’autant que le suspense a été entretenu jusqu’à la veille de la tenue du conseil d’administration, alors que des négociations plus ou moins médiatisées étaient déjà engagées de part et d’autre. Pour ne pas avoir l’air de faire une fleur à la seule région Ile-de-France, le ministre des Transports a annoncé le versement d’une « aide exceptionnelle » de 300 M€ pour les AOM, dont 200M€ pour la seule région capitale. Le gouvernement refusait de ne subventionner que la région « qui a le plus d’écho médiatique », même si elle compte 10 millions d’habitants.

Alors qu’une aide de 0,30€ puis 0,10€ par litre de carburant a été octroyée aux automobilistes de septembre à décembre, le message incitant à favoriser les transports en commun aurait été sévèrement troublé si le gouvernement avait refusé d’aider les AOM et en particulier l’Ile-de-France.

L’avenir du financement des transports reste incertain

Après l’annonce de septembre des 950 M€ à trouver pour boucler le budget d’IDFM, une traque aux économies et la participation accrue de 7,5 % des départements franciliens, Paris compris, et de la région, le trou n’était plus que de 350M€ si on voulait éviter une hausse du Pass à usage illimité. Entre les élus d’opposition qui refusent tout augmentation et des représentants de départements, dont certains auraient été favorables à une hausse annuelle plutôt qu’à un bond en une seule fois, IDFM a tranché au pied du mur, face à la nécessité de voter un budget en équilibre.

Valérie Pécresse se félicite « que l’État ait enfin pris conscience de la gravité de la situation des transports en Ile-de-France », mais la subvention reste ponctuelle et ne tire pas IDFM hors de l’eau pour les années à venir. En effet, elle ne résout pas sur la durée les besoins de financement des nouvelles lignes et des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (1,2Mds€) « pour lesquels Édouard Philippe s’était engagé à attribuer à Île-de-France Mobilités des ressources fiscales pérennes », assure Valérie Pécresse.

Cette dernière regrette aussi que le gouvernement n’ait pas accédé à sa demande de « juste partage » entre État, collectivités et employeurs (par une hausse du versement mobilité) qui aurait permis de contenir le coût du Navigo à 80,80€.

Du côté des entreprises, celles comptant plus de 11 salariés ont pour obligation de financer la moitié au moins du titre de transport de leurs salariés ; elles pourront, si elles le souhaitent, monter cette part jusqu’à 75 %. C’est d’ailleurs ce que s’apprête à voter la région Ile-de-France la semaine prochaine pour ses agents.

La situation n’étant pas réglée pour les années à venir, et pour éviter de se retrouver une fois de plus avec le couteau sous la gorge, IDFM a décidé d’engager les discussions sur son budget 2024 et la pérennité de ses recettes, par le biais d’assises du financement des transports franciliens 2024-2030 qui se tiendront d’ici fin janvier.